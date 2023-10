David Frank - Dank Aktien mit Mitte 40 in den Ruhestand

Viele Investoren träumen von der finanziellen Freiheit. So auch unser aktueller Podcast-Gast David Frank. Sein Ziel ist es mithilfe einer klug durchdachten Anlagestrategie frühzeitig in den Ruhestand zu gehen und von seinen passiven Einkünften zu leben. Spätestens mit Mitte 40 möchte David dieses Ziel erreicht haben. Im Podcast stellt er seine Strategie vor, gewährt einen Einblick in die Auswahl von Aktien und ETFs und erläutert seine konkrete Vorgehensweise.

Das Beispiel von David zeigt, dass finanzielle Freiheit keine Utopie ist, sondern durch eine intelligente Anlagestrategie und konsequente Umsetzung tatsächlich erreicht werden kann. Davids Ansatz verdeutlicht, wie man mit einer ausgewogenen Mischung an Investitionen ein passives Einkommen aufbauen und den Weg zu einem vorzeitigen Ruhestand ebnen kann.

