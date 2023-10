EQS-HV: Uniper SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 08.12.2023 in Düsseldorf mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Uniper SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär, mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 30. Oktober 2023 hat der Vorstand die außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf den 8. Dezember 2023 einberufen. Hiermit weisen wir darauf hin, dass aufgrund eines Redaktionsversehens der letzte Satz unter Tagesordnungspunkt 4 (Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ergebnisabführungsvertrag (Gewinnabführungsvertrag i.S.d. § 291 Abs. 1 Satz 1 AktG zwischen der Uniper SE und der Uniper Beteiligungs GmbH) von Ziffer I der Einberufung unvollständig abgedruckt wurde. Im dritten Spiegelstrich des letzten Satzes fehlt vor den Worten „Lageberichte der Uniper Beteiligungs GmbH“ der Einschub „die Beschlüsse zur Befreiung von der Erstellung der“. Zutreffend lautet der letzte Absatz von Tagesordnungspunkt 4 unter Ziffer I der Einberufung daher wie folgt und wird hiermit entsprechend bekannt gemacht: Von der Einberufung der Hauptversammlung an sind folgende Unterlagen unter der Internetadresse www.uniper.energy/hv zugänglich: • der Entwurf des Ergebnisabführungsvertrags zwischen der Uniper SE und der Uniper Beteiligungs GmbH; • die Jahresabschlüsse der Uniper SE und die Konzernabschlüsse (enthalten in den Geschäftsberichten) für die Geschäftsjahre 2020, 2021, 2022 sowie die zusammengefassten Lageberichte der Uniper SE und des Konzerns (enthalten in den Geschäftsberichten) für diese Geschäftsjahre; • die Jahresabschlüsse und die Beschlüsse zur Befreiung von der Erstellung der Lageberichte der Uniper Beteiligungs GmbH für die Geschäftsjahre 2020, 2021 und 2022; und • der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der Uniper SE und der Geschäftsführung der Uniper Beteiligungs GmbH. Im Übrigen bleibt die am 30. Oktober 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung der Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 8. Dezember 2023 unverändert. Düsseldorf, im Oktober 2023 Uniper SE Der Vorstand

