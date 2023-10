GNW-Adhoc: Euro Manganese schließt Landzugangsvereinbarung mit CEZ ab

^VANCOUVER, British Columbia, Oct. 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese

Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das ?Unternehmen" oder ?EMN") freut sich bekanntzugeben, dass es einen Pachtvertrag (der ?Vertrag") mit CEZ a.s. (?CEZ") für den Zugang zu Land im Besitz von CEZ unterzeichnet hat, das für die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts (das ?Projekt") erforderlich ist. Wesentliche Aspekte * Der Landzugang zu etwa 60 % der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Manganreserven im Abraumgebiet Chvaletice wurde durch den Pachtvertrag mit CEZ gesichert. * Der Pachtvertrag basiert auf einer Umsatzbeteiligung. Der Umsatzbeteiligungsmechanismus ermöglicht es, die für die Projektfinanzierung vorgesehenen Verpflichtungen zu erfüllen. * Zusammen mit den bereits angekündigten Landzugangsvereinbarungen hat sich das Unternehmen nun den Zugang zu etwa 85 % der gesamten Reserven des Projekts gesichert. Euro Manganese und CEZ (die ?Parteien") haben einen endgültigen Pachtvertrag unterzeichnet, der dem Unternehmen Zugang zu CEZ-eigenem Land im historischen Abraumgebiet Chvaletice gewährt. Etwa 60 % der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Manganreserven des Projekts in Höhe von 27 Millionen Tonnen befinden sich auf Land, das CEZ gehört. Der Vertrag umfasst auch Land, das für die Bergbauinfrastruktur und den Transport der Abraumhalden benötigt wird. Der Zugang zum Land wird im Gegenzug für eine Beteiligung auf den Bruttoumsatz aus dem Projekt gewährt. Während der siebenjährigen Laufzeit der Projektfinanzierungsschulden (der ?Verschuldungszeitraum") wird die Umsatzbeteiligung auf einer gleitenden Skala von 0,2 % bis 1,8 % erhoben, die von den durchschnittlichen Preisen für die hochreinen Manganprodukte des Projekts abhängt. Mit dieser gleitenden Umsatzbeteiligung soll sichergestellt werden, dass die für die Projektfinanzierung vorgesehenen Auflagen erfüllt werden. Nach dem Verschuldungszeitraum wird die Beteiligung 1,8 % des Bruttoumsatzes aus dem Projekt betragen. Das Unternehmen hat nun Zugang zu etwa 85 % der gesamten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Manganreserven, die für das Projekt erforderlich sind. Wie bereits angekündigt, hat sich das Unternehmen alle für den Standort der kommerziellen Anlage erforderlichen Grundstücke gesichert. Dr. Matthew James, President und CEO von Euro Manganese, kommentierte dies wie folgt: ?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit CEZ bei der Realisierung dieses national bedeutenden, strategischen Rohstoffprojekts in der Tschechischen Republik. Hochreines Mangan, ein wesentlicher Bestandteil der meisten Lithium- Ionen-Batterien, wird eine entscheidende Rolle bei der Energiewende in Europa spielen. Als einziges Manganvorkommen in der EU wird das Projekt qualifizierte Arbeitsplätze in der Region schaffen, die lokale Wirtschaft ankurbeln und Steuern und Einnahmen für die tschechische Regierung generieren. Das Unternehmen freut sich darauf, die positive Beziehung zu CEZ auch in Zukunft fortzusetzen." Über Euro Manganese Euro Manganese ist ein Batteriematerial-Unternehmen, das darauf abzielt, ein führender Hersteller von hochreinem Mangan für die Elektrofahrzeugindustrie zu werden. Das Unternehmen treibt die Entwicklung des Chvaletice-Manganprojekts in der Tschechischen Republik voran und prüft in einem frühen Stadium die Möglichkeit, Manganprodukte in Batteriequalität in Bécancour, Québec, herzustellen. Das Chvaletice-Manganprojekt ist ein einzigartiges Recycling- und Sanierungsprojekt, bei dem alte Abfälle aus einer stillgelegten Mine wiederverwertet werden. Es ist darüber hinaus die einzige beträchtliche Manganquelle in der Europäischen Union, was das Unternehmen strategisch positioniert, um Batterielieferketten mit unentbehrlichen Rohstoffen zu versorgen, um den weltweiten Wandel hin zu einer CO2-armen Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Euro Manganese ist sowohl an der TSXV als auch an der ASX notiert und wird auch an der OTCQX gehandelt. Über CEZ CEZ ist eines der größten Unternehmen der Tschechischen Republik und ein führender Energiekonzern, der in West- und Mitteleuropa tätig ist. Die CEZ- Gruppe hat sich verpflichtet, mit gutem Beispiel voranzugehen und den Energiesektor nachhaltiger, umweltfreundlicher und bewusster im Hinblick auf unseren Planeten zu gestalten. Die CEZ-Gruppe befolgt in ihrer Geschäftstätigkeit strenge ethische Standards, die auch einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt beinhalten. Eine Priorität für CEZ ist eine größere Vielfalt, eine engere Zusammenarbeit mit den Gemeinden und ein möglichst proaktiver Umgang mit den Kunden, um ihnen die besten technischen und energieeffizienten Lösungen anzubieten. Die Grundlage der Stromerzeugung der CEZ-Gruppe sind emissionsfreie Quellen. Die CEZ-Strategie mit dem Namen ?Clean Energy for Tomorrow" (Saubere Energie für morgen) basiert auf einer ehrgeizigen Dekarbonisierung, dem Ausbau der Kernenergie und einer deutlichen Steigerung der Anzahl der erneuerbaren Energiequellen, die wir für den Bedarf unserer Kunden bauen. Kürzlich kündigte CEZ an, seine Verpflichtung zur Klimaneutralität um zehn Jahre auf das Jahr 2040 vorzuziehen. Stifel Nicolaus Europe Limited fungierte als Finanzberater des Unternehmens und ist weiterhin der exklusive Berater für die Projektfinanzierung des Chvaletice- Projekts. Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc. Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Anfragen Dr. Matthew James President & CEO mjames@mn25.ca (mailto:mjames@mn25.ca) Louise Burgess Senior Director, Investor Relations & Communications +1 (604) 312-7546 lburgess@mn25.ca (mailto:lburgess@mn25.ca) Anschrift der Gesellschaft: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 1G8 Website: www.mn25.ca (http://www.mn25.ca/) Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen ?zukunftsgerichtete Aussagen" oder ?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Solche Aussagen und Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens, seines Chvaletice-Projekts, seiner Wachstumsstrategie für Nordamerika oder der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Aussagen lassen sich durch die Verwendung von Wörtern wie z. B. ?kann", ?würde", ?könnte", ?wird", ?beabsichtigt", ?erwartet", ?glaubt", ?plant", ?antizipiert", ?schätzt", ?geplant", ?prognostiziert", ?vorhersagt" und andere ähnliche Begriffe identifizieren oder erklären, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, auftreten oder erreicht werden ?können", ?könnten", ?würden" oder ?werden". Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung des Chvaletice-Projekts in der Tschechischen Republik, seine Fähigkeit, die erwarteten Projektfinanzierungsbedingungen zu erfüllen, dass das Projekt qualifizierte Arbeitsplätze in der Region schaffen, die lokale Wirtschaft ankurbeln und Steuern und Einnahmen für die tschechische Regierung generieren wird, seine Fähigkeit, die verbleibenden Oberflächenrechte zu erwerben, sowie Aussagen über die strategische Bedeutung des Projekts und die Rolle, die hochreines Mangan bei der Energiewende in Europa spielen wird. Die Leserinnen und Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, und selbst wenn solche Ergebnisse tatsächlich oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen des Unternehmens, einschließlich verschiedener Annahmen des Unternehmens, wie etwa, dass das Unternehmen seine Ziele erreichen kann, dass das politische und gesellschaftliche Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, die Erschließung und den Betrieb des Chvaletice-Projekts weiterhin unterstützen wird, sowie Annahmen im Zusammenhang mit den hier dargelegten Faktoren. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, zählen unter anderem: Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Lizenzen oder Genehmigungen zu erhalten, zu ändern oder aufrechtzuerhalten; unerwartete Verzögerungen beim Erhalt einer Entscheidung über die ESIA; die Verfügbarkeit akzeptabler Finanzmittel für die Erschließung und Weiterentwicklung des Chvaletice-Projekts; Änderungen von Gesetzen oder Bestimmungen; und Regulierungen durch verschiedene Regierungsbehörden. Eine weitere Erörterung der für das Unternehmen relevanten Risiken sind unter ?Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr zu finden, verfügbar auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com (http://www.sedar.com/). Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Investoren nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden durch diese Warnhinweise ausdrücklich in ihrer Gesamtheit eingeschränkt. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten. °