OTS: Pava Partners / Pava Partners geht an den Start

Pava Partners geht an den Start München (ots) - - Unabhängiger Financial Advisor für technologiegetriebenen Mittelstand - 12 Partner erwerben das kontinentaleuropäische Investmentbanking-Geschäft von TD Cowen - 50 Mitarbeiter an 5 Standorten in Deutschland und der Schweiz Die bisherigen Partner der Cowen Europe Group übernehmen das kontinentaleuropäische Investmentbanking-Geschäft von TD Cowen, einem Geschäftsbereich von TD Securities. Sie werden das Geschäft als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Pava Partners weiterführen. Das Spin-off hat 12 Partner und 50 Mitarbeiter mit fünf Büros in Deutschland und der Schweiz. Pava Partners fokussiert sich auf Unternehmer, Investoren und Unternehmen aus dem technologiegetriebenen und dynamisch wachsenden Mittelstand. Spezielle Sektor Expertise hat Pava Partners in Healthcare & MedTech, TMT, Sustainability Tech, Industrials & Robotics, Consumer & Internet und Business Services. In der Vergangenheit hat das Pava-Team Transaktionen mit Unternehmenswerten zwischen 30 und 300 Millionen Euro durchgeführt. Larry Wieseneck, Co-Head of Global Investment Banking bei TD Securities und Vice Chair von TD Cowen, sagt: "Mit dem heutigen Tag wird das kontinentaleuropäische Investmentbanking-Geschäft von TD Cowen als separate und unabhängige juristische Einheit, Pava Partners, tätig. Wir freuen uns sehr für unsere ehemaligen Kollegen. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern von Pava Partners für ihr Engagement, ihre Expertise und ihre Teamarbeit in den Jahren der Zusammenarbeit bedanken. TD Cowen und Pava werden weiterhin zusammenarbeiten, um bestimmte bestehende globale Mandate auszuführen. Wo es angebracht ist, freuen wir uns auch darauf, mit Pava Partners in den kommenden Jahren bei neuen Kundenprojekten zusammenzuarbeiten." "Wir sehen in unserer eigenständigen und unabhängigen Positionierung am Markt für Corporate-Finance-Beratung mit Fokus auf M&A-Transaktionen und Debt Advisory beste Perspektiven für unsere weitere Entwicklung", sagt Andreas Kinsky, Partner und CEO von Pava Partners. "Natürlich bauen wir auch weiterhin auf unser starkes und internationales Netzwerk. Mandanten schätzen an uns die besondere Leidenschaft für Wertschöpfung, die unsere Beratung prägt." Lars Veit, Partner, ergänzt: "Wir betreuen unsere Mandanten stets mit zwei Partnern und bringen so unsere langjährige internationale Erfahrung, Prozesssicherheit und exzellente Performance in jede Transaktion ein. Unser Team begleitet auch komplexe und herausfordernde Deals leidenschaftlich und hartnäckig bis zum Abschluss." Pava Partners übernimmt mit dieser Akquisition alle aktuellen Kundenmandate der Cowen Europe Group. Diese Kundenbeziehungen bleiben bestehen. Das Team von Pava Partners arbeitet bereits seit über 20 Jahren erfolgreich zusammen. In dieser Zeit hat das Team über 400 Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund 8 Milliarden Euro abgeschlossen. Über Pava Partners Pava Partners ist eine der führenden Corporate Finance Beratungen für technologiegetriebene und dynamisch wachsende mittelständische Unternehmen mit Hauptsitz in München und Büros in Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig und Zürich. Das Spin-off von TD Cowen mit 12 Partnern und 50 Mitarbeitern berät Unternehmer, Investoren und Unternehmen bei M&A-Transaktionen und Finanzierungen. Besondere Expertise besteht in den Sektoren Healthcare & MedTech, TMT, Sustainability Tech, Industrials & Robotics, Consumer & Internet und Business Services. Das Team von Pava Partners arbeitet seit über 20 Jahren erfolgreich zusammen und hat seitdem über 400 Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund 8 Milliarden Euro abgeschlossen. Weitere Informationen unter http://www.pava.eu Pressekontakt: Dr. Solveig Köbernick Head of Marketing mailto:solveig.koebernick@pava.eu +49 341 98379 104 http://www.pava.eu Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172423/5639166 OTS: Pava Partners