Berkshire Hathaway: Starkes Versicherungsgeschäft

Die abgelaufene Handelswoche entpuppte sich als vergleichsweise stark, zu Beginn dieser Woche dominieren allerdings Kursverluste. Gelingt es jedoch die Vorwochenhochs von 354,35 US-Dollar zu überwinden, könnten noch einmal die Rekordstände aus Mitte September bei 373,34 US-Dollar in den Fokus rücken. Anderenfalls würde unterhalb von 330,58 US-Dollar ein weiterer Rückschlag der Berkshire Hathaway-Aktie auf rund 320,00 US-Dollar drohen. Spätestens an den mittelfristigen Abwärtstrend um 312,84 US-Dollar dürften aber wieder Schnäppchenjäger zuschlagen und das Papier stabilisieren.

Die rückläufigen Kurse der Apple-Aktie haben Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett tief in die Verlustzone gedrückt. Dafür aber konnte der Konzern die hohen Verluste durch andere eigene Unternehmen ausgleichen, wie beispielshalber das Versicherungsgeschäft. Allein aus den Aktienbeteiligungen fiel ein Buchverlust von 23,5 Mrd. US-Dollar an. Beim Autoversicherer Geico kletterte der operative Gewinn von Berkshire Hathaway um 41 Prozent auf 10,76 Mrd. US-Dollar.

Fazit:

Vorläufig dürfte Berkshire Hathaway im Rahmen einer klassischen 123-Konsolidierung weiter talwärts fallen, Abschläge auf 312,84 US-Dollar wären ein willkommenes Ereignis, um am mittelfristigen Aufwärtstrend zuzuschlagen. Dies könnte dann beispielshalber durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN JB2L8C geschehen. Bei einem Anstieg zurück an die Vorwochenhochs bei 354,35 US-Dollar würde sich bereits eine Renditechance von 40 Prozent ergeben. Ziel des Scheins läge dann bei rechnerisch 2,33 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Verlaufstiefs orientieren müssen.