Reinsurance Group of America gibt Dividende bekannt

Die Reinsurance Group of America Inc. (ISIN: US7593516047, NYSE: RGA) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,85 US-Dollar je Aktie an. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 28. November 2023 (Record date: 14. November 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern somit 3,40 US-Dollar. Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 152,00 US-Dollar (Stand: 3. November 2023) einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 2,24 Prozent.

Die Reinsurance Group of America (RGA) ist als Rückversicherer tätig. Das Unternehmen ist 1973 gegründet worden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 5,15 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,05 Mrd. US-Dollar), wie am 2. November 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 287 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 76 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 6,97 Prozent im Plus (Stand: 3. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 10,06 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de