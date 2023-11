Bitcoin steigt gen 37.000 Dollar – Hoffnungen auf Spot-ETF-Zulassung befeuern Kurs

Mit einer Bewertung von zwischenzeitlich 36.864 Dollar pro Einheit kann sich der größte und bekannteste Krypto-Wert Bitcoin weiterhin sehen lassen.

Die zentrale Thematik für die Märkte bleibt die Hoffnung auf Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Anleger warten sehnsüchtig auf eine zeitnahe Entscheidung durch die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC). Solange die US-Börsenaufsicht den Hoffnungen auf Lancierung eines ETF-Anlagevehikels in den USA keinen Strich durch die Rechnung macht, können Bitcoin und Co in den Zulassungsfantasien offensichtlich einen Nährboden finden. Am Markt dominiert das Prinzip Hoffnung.

Die ETF-Thematik besitzt das Potenzial, über Wohl und Wehe von Bitcoin und Co in diesem Jahr zu entscheiden.

Dass selbst kleinste Rücksetzer als Wiedereinstiegsgelegenheit wahrgenommen werden und Gewinnmitnahmen im größeren Stil ausbleiben, spricht für einen anhaltenden Risikoappetit der Marktakteure.