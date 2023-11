Depot-Check: Das sind die Lieblingsaktien der deutschen Anleger | Amazon | Berkshire Hathaway

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Im aktuellen Interview mit Andreas Lipkow werfen wir eine Blick durchs Schlüsselloch oder besser gesagt in die Depots der deutschen Anleger. Wer sind die Lieblingsaktien der comdirect Kunden, heißt es auch bei den Privatanlegern "Bonds are back" und welche Rolle spielt der "Home Bias-Effekt" bei der Aktienauswahl? Einschätzungen und spannende Auswertungen von Andreas Lipkow, Finanzmarkt-Experte bei der comdirect.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung / Wohin fließt derzeit das meiste Geld?

01:48 ► Welche Anlageklassen sind am beliebtesten?

02:55 ► Top 10 beliebteste US-Aktien

04:55 ► Tech-Aktien: Big is beautiful?

06:24 ► Microsoft: Mit KI im Fokus der Anleger

09:31 ► Weitere beliebte Auslandsaktien

10:44 ► Berkshire Hathaway - die teuerste Aktie der Welt

13:25 ► Die beliebtesten deutschen Aktien / Home Bias-Effekt?

14:48 ► Das sind die größten Überraschungen für Andreas

16:36 ► Zusammenfassung / Verabschiedung



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



Das neue Anlegermagazin ist da: Werde kostenlos Mitglied und profitiere neben dem Anlegermagazin von vielen weiteren Vorteilen. Du sind nur noch wenige Klicks von der neuesten Ausgabe des Anlegermagazins entfernt - https://www.anlegerclub.de/benutzer/registrieren.html



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/