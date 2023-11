Schaeffler legt Offerte für Vitesco vor - 91 Euro je Aktie

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler will den Regensburger Antriebsspezialisten Vitesco ungeachtet der Kritik von Investoren für 91 Euro je Aktie übernehmen.

Die Herzogenauracher legten am Mittwoch eine entsprechende Übernahmeofferte vor. Demnach haben die Vitesco-Aktionäre bis zum 15. Dezember Zeit, das Angebot anzunehmen. Schaeffler-Chef Klaus Rosenfeld sagte, Schaeffler sei fest davon überzeugt, dass der Zusammenschluss Wert für die Aktionäre beider Unternehmen schaffe. Mehrere Investoren hatten sich zuletzt jedoch unzufrieden mit der angekündigten Schaeffler-Offerte gezeigt. An der Börse notierten die Vitesco-Aktien zur Wochenmitte 0,4 Prozent im Plus bei 92,95 Euro.

Vitesco erklärte, der Vorstand und der unabhängige Sonderausschuss des Aufsichtsrats prüften, ob der von Schaeffler angebotene Preis für alle Aktionäre finanziell angemessen sei. Vitesco nehme öffentliche Stellungnahmen von Aktionären zur Kenntnis, wonach die Offerte angesichts des Werts des Unternehmens und der attraktiven Wachstumsaussichten nicht angemessen sei. Vitesco-Chef Andreas Wolf hält einen höheren Übernahmepreis für möglich: "Es wird sich zeigen, wo am Ende der Preis für den Aufkauf der Aktien liegen wird." Langfristig wäre der Kurs des Regensburger Autozulieferers allerdings sicherlich "deutlich über 91 Euro" gestiegen, betonte er.

Der Vitesco-Betriebsrat erklärte, er begrüße die Ankündigung von Schaeffler, die Synergien von 600 Millionen Euro jährlich ab 2029 "vorrangig durch die Hebung von Wachstumspotenzialen und die Erreichung langfristiger Wertschöpfung und nicht durch Standortschließungen oder den Abbau von Arbeitsplätzen zu erreichen". Nun müsse es darum gehen, die Stärken beider Unternehmen und ihrer Belegschaften bestmöglich zu verbinden. Vitesco beschäftigt derzeit rund 38.000 Menschen an 50 Standorten.

Schaeffler will sich zunächst die Mehrheit an Vitesco sichern. Weil die Eigentümerfamilie Schaeffler über ihre Holding schon jetzt knapp 50 Prozent an Vitesco hält und sich weitere Anteile über Optionen gesichert hat, gilt es als sicher, dass dieser Teil der Übernahme über die Bühne geht. Letztlich könnten dann alle verbleibenden Vitesco-Aktien in Schaeffler-Aktien getauscht werden. Für diesen Schritt ist eine Mehrheit von 75 Prozent der Vitesco-Aktien bei der Hauptversammlung nötig.

