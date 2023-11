Amazon: Geplante Gewinne ziehen wieder an!

Amazon bietet eine der spannendsten Geschichten unter den Big-Caps im Technologiesektor. Da die Verbrauchernachfrage trotz hoher Inflationsraten die Talsohle durchschritten haben dürfte, bestehen für den Branchenprimus Amazon hervorragende Wachstumsaussichten im Brot- und Buttergeschäft des Online-Handels. Da Amazon dank der hochprofitablen Cloud-Sparte AWS auch an der Spitze des Zukunftsmarktes für generative KI-Anwendungen steht, dürfte es bald zu neuen Rekorden bei Umsatz und Ergebnis kommen. Der kürzlich zu Ende gegangene „Prime Day“ war für Amazon ein voller Erfolg. Das zweitägige Mega-Shopping-Event erzielte mit 12,7 Milliarden US-Dollar (+6,3 %) einen höheren Umsatz als je zuvor. Besonders im Heimatmarkt USA überraschte Amazon mit einem Umsatzplus von 6,1 %.

Zum Chart

Der lange Aufwärtstrend von Amazon ging im Wesentlichen seit September 2020 in eine Seitwärtsrange über. Ab November 2021 rutschte der Aktienkurs in eine Abwärtssequenz, die mit dem partiellen Tief bei 101,26 US-Dollar 24. Mai 2022 endete. Der darauffolgende Rebound erstreckte sich bis zum Level von 146,57 US-Dollar und bildete gleichzeitig am 16. August 2022 den Startpunkt einer neuerlichen Abwärtssequenz. Diese Sequenz erstreckte sich bis zum 6. Januar 2023 auf das Niveau von 81,43 US-Dollar. Im Jahr 2023 entwickeln sich die Aktienmärkte bis dato auf breiter Front freundlicher, wovon auch die Aktie von Amazon profitiert hat. So war es auch möglich, die Abwärtssequenz noch Mitte Januar 2023 zu brechen und bis dato einen Hochlauf bis auf das Level von 147,29 US-Dollar auszubilden. Seit 18. August 2022 wurde diese Widerstandszone drei Mal getestet, konnte aber nie überschritten werden. Gelänge es den Bullen diese Marke zu knacken, wäre der Weg frei für einen Test des 170,82 US-Dollar Widerstands. Auch das All Time High bei 188,65 US-Dollar vom 13. Juli 2021 erscheint aus heutiger Sicht in Reichweite.