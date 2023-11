CISCO - Der Tag danach!

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 48,115 $ (Nasdaq)

Der Netzwerkausrüster Cisco legte gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vor und hat vor allen Dingen seinem schwachen Ausblick geschockt. Auf Schlag verlor die Aktie gestern zur Eröffnung mehr als 10 % und fiel Intraday bis auf 46,20 USD zurück. Dort kam es jedoch zum Reversal und auch im heutigen sehr frühen Freitagshandel kann der Kurs weiter leicht zulegen. Ist damit das Schlimmste bereits überstanden?

Sell-Off als Chance?

Aus charttechnischer Sicht gibt es zwei Gründe, die tatsächlich dafürsprechen könnten, dass der Spielraum nach unten begrenzt ist. Zum einen wurde bereits gestern der große Unterstützungsbereich um 46 USD angelaufen und erfolgreich getestet. Der Support könnte auch weiterhin Halt geben.

Der zweite Grund für eine Stabilisierung wäre das gestrige Handelsvolumen. Dieses war überdurchschnittlich groß, womit davon auszugehen ist, dass viele der Marktteilnehmer, die die Aktie nicht mehr haben wollen, bereits draußen sind. Wenn keiner mehr da ist, um zu verkaufen, könnte sich die Aktie ebenfalls stabilisieren.

Auf der anderen Seite sorgen sowohl der gestrige Kurseinbruch als auch die dahinterstehende News für einige Fragezeichen. Dies könnte interessierte Käufer zunächst davon abhalten, sich in der Aktie zu engagieren und ohne Käufer werden die Kurse auch nicht nachhaltig anziehen. Zudem stellen sich den Bullen jetzt wieder einige Widerstände in den Weg. Dazu zählt sowohl die aktuell schon erreichte Gapkante, als auch ca. 49,50 USD und dann spätestens der Bereich ab ca. 51,50 USD.

Fazit: In der Cisco-Aktie muss man derzeit wahrscheinlich nicht hetzen. Die Aktie ist mit dem Kurseinbruch und oberhalb des Supports ohne bei 46,00 USD nicht uninteressant. Überstürzen würde ich jedoch auch als interessierter Anleger nichts. Je näher am Support gekauft werden kann, desto besser und ein zumindest nochmaliger Versuch in diese Richtung ist nicht unwahrscheinlich.

Cisco Systems Inc. Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)