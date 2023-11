SARTORIUS - Ein Befreiungsschlag ist das noch lange nicht

Sartorius AG - WKN: 716563 - ISIN: DE0007165631 - Kurs: 278,300 € (XETRA)

Die Sartorius-Aktie markierte am 30. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 631,60 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Abwärtsbewegung. Diese führte im Juni 2022 zu einem zwischentief bei 293,30 EUR. Dieses Tief wurde Anfang Oktober 2023 durchbrochen. Die Aktie fiel knapp unter die log. 100%-Ausdehnung. Die beiden Verkaufswellen vom Allzeithoch zum Tief aus dem Juni 2022 und vom Erholungshoch bei 471,70 EUR aus dem Februar 2023 bis zum bisherigen Korrekturtief sind also auf prozentualer Ebene fast exakt gleich lang. Dies entspräche einem idealtypischen a-b-c-Muster.

In den letzten Wochen erholte sich der Wert deutlich. Er nähert sich mit großen Schritten dem wichtigen Widerstand bei 293,30 EUR an. Allerdings ist noch etwas Platz bis dorthin.

Bullen müssen aufpassen

Im Bereich um 293,30 EUR steht eine wichtige Entscheidung in der Sartorius-Aktie an. Falls die Aktie in diesem Bereich wieder nach unten dreht, könnte es zu eine weiteren Verkaufswelle kommen. Unterstützung würde die Aktie bei 215,30 EUR und im Bereich um 164,20-160,20 EUR finden. Ein rechnerisches Ziel (log. 161,8%-Ausdehnung läge bei 136,35 EUR.

Gelingt aber ein stabiler Ausbruch über 293,30 EUR, würde sich die Aktie Platz in Richtung 345,20 und 382,60 EUR verschaffen und hätte sogar die Chance auf ein größeres Kaufsignal. Das ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über 382,60 EUR.

Fazit: Kurzfristig hat die Aktie noch ein wenig Aufwärtspotenzial. Aber dann steht eine Entscheidung an, die den Kursverlauf für mehrere Monate prägen könnte.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)