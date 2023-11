BAYER - Am Tag nach dem Crash

Turbo Long auf Bayer - WKN: ME3L1L - ISIN: DE000ME3L1L0 - Kurs: 0,219 € (Morgan Stanley)

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 34,005 € (XETRA)

Die Bayer-Aktie war gestern mit Abstand der größte Verlierer im DAX. Die Aktie gab um 17,96% nach. Im Tagesverlauf notierte sie sogar deutlicher im Minus. Die Aktie riss gestern in der Eröffnung ein Abwärtsgap zwischen 40,66 EUR und 37,94 EUR. Im Tagesverlauf fiel die Aktie auf 32,60 EUR zurück. Damit notierte der Wert sogar minimal unter dem Tief aus dem Jahr 2009, das bei 32,69 EUR liegt.

An diesem Tief fing sich die Aktie im gestrigen Handel und setzte zu einer Erholung an. Diese führte den Wert im Hoch auf 34,43 EUR. Dieses Niveau hielt der nicht ganz. Im späten Handel setzte er auf 34,00 EUR zurück. Heute kommt es im vorbörslichen Handel zu einer leicht positiven Eröffnung.

Das Volumen war gestern extrem hoch. Nur am 08. August 2001 und am 29. April 2010 gab es ein höheres Volumen in der Aktie. Dieses sehr hohe Volumen deutet auf einen zumindest temporären Sell-Off hin. Ich halte hier Siemens Energy für ein gutes Beispiel. Auch diese Aktie brach vor wenigen Wochen unter extrem hohen Volumen massiv ein. Schon einen Tag später startete eine Erholung, die immer noch andauert und inzwischen in der Spitze zu einem Anstieg um 88,85% führte.

In meinem Musterdepot Active Trading bin ich gestern in dem Hebelzertifikat DE000ME3L1L0 zu 0,161 EUR eine Position eingegangen. Heute Morgen griff die Take-Profit-Order bei 0,25 EUR. Sie wurde zu 0,26 Order ausgeführt. Ich habe 2/3 der Position verkauft. Mit der Restposition spekuliere ich darauf, dass es zu einer größeren Erholung kommt. Und da das Kapital inzwischen abgezogen ist und ich eine sehr gute Ausführung bekommen habe, wird der Trade auf jeden Fall einen kleinen Gewinn machen. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt als Neukunde eines der beiden Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Erholung möglich

Die Bayer-Aktie hat die Chance auf eine mehrtägige Erholung. Diese könnte die Aktie an das alte Tief aus dem Oktober 2020 bei 39,91 EUR führen. Mit einer solchen Erholung würde es noch lange nicht zu größeren Kaufsignalen kommen.

Sollte der Wert allerdings unter 32,60 EUR abfallen, könnte die Abwärtsbewegung direkt fortgesetzt werden. Die nächste wichtige Unterstützung läge beim log. 61,8%-Retracement der Aufwärtsbewegung vom Tief aus dem März 2003 bei 9,18 EUR bis zum Allzeithoch aus dem Jahr 2015 bei 146,45 EUR. Dieses Retracement liegt bei 26,45 EUR.

Fazit: Nach dem Sell-Off von gestern könnte es einige Tage zu steigenden Kursen in der Bayer-Aktie kommen. Eine Trendwende ist aber nicht in Sicht.

Bayer AG

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)