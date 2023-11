IRW-News: Queens Road Capital Investment Ltd.: Queen's Road Capital kündigt Fortführung des NCIB Aktienrückkaufprogramms an

IRW-PRESS: Queens Road Capital Investment Ltd.: Queen's Road Capital kündigt Fortführung des NCIB Aktienrückkaufprogramms an

20. November 2023 - Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das "Unternehmen" oder "QRC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-capital-investment-ltd/) freut sich bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens die Fortsetzung des normalen Emittentenangebots des Unternehmens für einen weiteren Zeitraum von 12 Monaten (das "NCIB 2023") genehmigt hat. Die Mitteilung des Unternehmens über den Beginn des NCIB 2023 wurde von der Toronto Stock Exchange (die "TSX") genehmigt.

Das Unternehmen beabsichtigt, bis zu 17.600.000 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") im Rahmen des NCIB 2023 zu erwerben, was etwa 4 % der 449.899.031 ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens am 15. November 2023 entspricht. Alle im Rahmen des NCIB 2023 gekauften Aktien werden annulliert und in den eigenen Bestand zurückgeführt. Die Käufe im Rahmen des NCIB 2023 werden über die Einrichtungen der TSX und alternative Handelssysteme in Kanada getätigt. Das NCIB ermöglicht es dem Unternehmen, seine Stammaktien zum Zwecke der Annullierung zurückzukaufen, wenn der Marktpreis seiner Stammaktien den zugrundeliegenden Wert des Geschäfts und die Zukunftsaussichten des Unternehmens möglicherweise nicht vollständig widerspiegelt.

Alle Käufe im Rahmen des NCIB 2023 hängen von den zukünftigen Marktbedingungen ab. Das Unternehmen legt den Zeitpunkt, den Betrag und den akzeptablen Preis solcher Käufe im Rahmen der NCIB 2023 fest, wobei es jederzeit die geltenden TSX- und sonstigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen einhält. Der Zeitraum, in dem das Unternehmen berechtigt ist, Käufe im Rahmen des NCIB 2023 zu tätigen, beginnt am 22. November 2023 und endet 12 Monate später am 21. November 2024 oder zu einem früheren Zeitpunkt, an dem die maximale Anzahl von Stammaktien im Rahmen des NCIB 2023 erworben oder das NCIB 2023 nach Wahl des Unternehmens beendet wird. Es gibt keine Zusicherung, dass Aktien im Rahmen des NCIB 2023 gekauft werden, da die Käufe von den für das Unternehmen zufriedenstellenden Marktbedingungen während der Laufzeit des NCIB 2023 abhängen.

Gemäß den TSX-Bestimmungen können an der TSX an einem einzigen Handelstag im Rahmen des NCIB 2023 nicht mehr als 19.595 Stammaktien (dies entspricht 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens an der TSX von 78.381 Stammaktien in den sechs Monaten vom 1. Mai 2023 bis zum 31. Oktober 2023) erworben werden, wobei jedoch pro Kalenderwoche ein Blockkauf über das tägliche Maximum hinaus zulässig ist.

Mit dem NCIB 2023 wird das vom Board of Directors am 18. November 2022 genehmigte Aktienkaufprogramm (das "NCIB 2022") fortgesetzt. Im Rahmen des NCIB 2022 erwarb das Unternehmen 2.055.290 Stammaktien für einen Gesamtbetrag von ca. 1,4 Millionen C$ zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 0,69 C$ pro Aktie über die Einrichtungen der TSX und alternative Handelssysteme in Kanada. Das Unternehmen war berechtigt, 22.126.121 Stammaktien im Rahmen des NCIB 2022 zu erwerben.

Über Queen's Road Capital Investment Ltd.

QRC ist ein führender Finanzierer des globalen Rohstoffsektors, der Dividenden zahlt. Das Unternehmen ist eine auf Rohstoffe fokussierte Investmentgesellschaft, die in privat gehaltene und börsennotierte Unternehmen investiert. Das Unternehmen erwirbt und hält Wertpapiere mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei der Schwerpunkt auf Wandelschuldverschreibungen und Rohstoffprojekten liegt, die sich in fortgeschrittener Entwicklung oder Produktion befinden und in politisch sicheren Ländern angesiedelt sind.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne dieses Begriffs dar. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen oder Informationen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die zukünftige Leistung des Unternehmens. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Annahmen und Erwartungen des Managements wider und unterliegen naturgemäß bestimmten zugrundeliegenden Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden. Die Leser sollten eine detaillierte, unabhängige Untersuchung und Analyse des Unternehmens durchführen und werden aufgefordert, unabhängigen professionellen Rat einzuholen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignissen oder veränderten Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

