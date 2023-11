Thyssen strebt wegen Garantien nach Staatsbeteiligung an Marine-Tochter

Essen (Reuters) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp setzt durch eine Staatsbeteiligung an seiner Marine-Sparte darauf, in Zukunft seinen Kunden keine zusätzlichen Garantien mehr für die Absicherung von Aufträgen geben zu müssen.

Hierfür reiche bereits eine geringe Staatsbeteiligung, sagte Vorstandschef Miguel Lopez am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Die meisten Wettbewerber in Europe hätten eine Staatsbeteiligung und seien von solchen Garantien befreit. Das wolle auch Thyssenkrupp durch eine Beteiligung des Staates erreichen.

