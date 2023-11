EQS-Adhoc: PAION AG hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 auf

EQS-Ad-hoc: PAION AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

PAION AG hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 auf



24.11.2023 / 13:46 CET/CEST

PAION AG hebt Prognose für das Geschäftsjahr 2023 auf Aachen, 24. November 2023 – Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN DE000A3E5EG5; Frankfurter Wertpapierbörse, PA8) gibt bekannt, dass vor dem Hintergrund des gestellten Antrags zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens die zuvor am 17. Mai 2023 im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts abgegebene Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 nicht mehr aufrechterhalten werden kann und daher aufgehoben wird. Aufgrund des vorläufigen Insolvenzverfahrens und der nicht absehbaren weiteren Entwicklung ist es derzeit auch nicht möglich, eine neue Prognose abzugeben.



PAION-Kontakt: Ralf Penner SVP Investor Relations & Corporate Communications PAION AG Heussstraße 25 52078 Aachen Tel. +49 241 4453-152 E-mail r.penner@paion.com www.paion.com

