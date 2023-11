DAX: Index klar im Rallyemodus

Der Deutsche Aktienindex DAX erlebt seit dem Turnaround aus Anfang dieses Monats eine extrem dynamische Anstiegsphase und konnte sich praktisch ohne Unterbrechung in den Widerstandsbereich um 16.000 Punkten vorarbeiten. Auch die zuletzt gestartete Konsolidierung fällt bullisch aus und ist anstatt nach unten, in diesem Fall nach oben gerichtet.

Die hierdurch entstehenden Long-Chancen oberhalb des Widerstandsbereichs zwischen 15.909 und 16.060 Punkten könnten das heimische Leitbarometer sogar auf frische Rekordhochs vorantreiben. Erste Ziele können um 16.290 und darüber an den bisherigen Höchstständen von 16.528 Punkten abgeleitet werden, sofern der Bereich von 16.060 Punkten nachhaltig verlassen werden kann.

Auf der Unterseite gestaltet sich die Sachlage wie folgt: Erst bei einem Bruch des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.832 Punkten würden größere Abwärtsrisiken in Richtung 15.706 und darunter 15.575 Punkte auf den DAX-Index zukommen. Anhaltspunkte für ein solches Szenario liegen derzeit allerdings nicht vor, spätestens am EMA 200 bei 15.511 Punkten sollte wieder ein Trendwechsel zur Oberseite erfolgen.

An der Datenfront geht es zu Beginn dieser Handelswoche ruhiger zu, in der Nacht zum Montag hat Japan Daten zum Dienstleistungspreisindex (SPPI) per Oktober geliefert, Deutschlands Importpreise aus Oktober stehen dagegen in wenige Minuten auf der Agenda. Erst am späten Nachmittag geht es mit Daten zum US-Immobiliensektor weiter.