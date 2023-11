Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG Unternehmen: Erlebnis Akademie AG ISIN: DE0001644565 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 27.11.2023 Kursziel: EUR 18,70 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Wetterereignisse prägen Q3/2023 Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) abgeleitetes Kursziel von EUR 18,70 und unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG. Auch die 10%- und 90%-Quantile liegen mit EUR 5,50 bzw. EUR 28,20 je Aktie auf den bisherigen Niveaus. Nachdem die vorläufigen Neunmonatszahlen zum Konzernumsatz (EUR 19,5 Mio., +7,8% YoY) und EBITDA (EUR 5,8 Mio., +11,5% YoY) sowie die damit einhergehende Gewinnwarnung bereits in einer Vorabmeldung veröffentlicht worden waren, ergaben sich aus dem Ende letzter Woche veröffentlichten Neunmonatsbericht 2023 aus unserer Sicht keine wesentlichen Überraschungen. Bestätigt wurde im Neunmonatsbericht insbesondere unsere Einschätzung, wonach die Gewinnwarnung vornehmlich wetterbedingte Ursachen hatte. Mit 1,876 Mio. Besuchern konnten die Gesamtbesucherzahlen in den ersten neun Monaten 2023 gegenüber dem Vorjahr zwar um 0,9% gesteigert werden, dies ist allerdings auf die neuen Standorte in Irland und Kanada zurückzuführen, die 2023 erstmals ganzjährig betrieben werden. An allen Bestandsstandorten kam es wetterbedingt dagegen zu teils massiven Beeinträchtigungen. So lagen in dem für das Gesamtjahresergebnis besonders wichtigen Monat Juli die Niederschlagsmengen im Elsass oder in Bad Wildbad um 1377% bzw. 1204% über und die Sonnenstunden um 26% bzw. 29% unter den vergleichbaren Vorjahreswerten. Aber auch der Baumwipfelpfad in Kanada konnte die mit einer Neueröffnung einhergehenden hohen Erwartungen nicht erfüllen. Verantwortlich dafür waren die langanhaltenden Waldbrände in vielen Provinzen und Regionen Kanadas und behördlich verfügte Reise- und Ausgangswarnungen, die den Tourismus auch an dem nicht in einer Brandregion liegenden eak-Standort Laurentides in starkem Maße beeinträchtigten; mit 86.475 Besuchern lagen die Zahlen deutlich unter den für diesen Standort erwarteten Daten. Die bei der Veröffentlichung der vorläufigen Neunmonatszahlen bereits angepasste Guidance 2023e wurde bestätigt. Demnach rechnet das Unternehmen auf Gesamtjahressicht mit Umsätzen auf Konzernebene in einer Bandbreite zwischen EUR 23,9 und 24,3 Mio. und einem operativen Ergebnis (EBIT) in einer Spanne zwischen EUR 0 und 0,3 Mio. Für das Jahr 2024e geht der Vorstand von einem einstelligen Wachstum der Besucherzahlen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28425.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °