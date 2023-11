Tagesausblick für 27.11.: DAX – Anleger halten sich zurück. SFC Energy hebt ab.

Die deutschen Aktienindizes gaben heute leicht nach. Durchwachsene Wirtschaftsdaten aus China sowie ein schwacher Auftakt an der Wall Street drückten auf die Kauflaune. So sank der DAX® unter den Marke von 16.000 Punkte. Morgen werden wichtige Wirtschaftsdaten aus USA erwartet. Zudem werden US-Notenbänker Reden halten, die möglicherweise Indikationen für den künftigen Zinskurs liefern könnten.

Die Renditen deutscher Staatspapiere tauchten heute deutlich nach unten. In den USA eröffneten die Rentenpapiere hingegen wenig verändert. Profiteure der Entspannung an den Rentenmärkten sind Edelmetalle wie Gold und Silber, die heute wieder leicht zulegten. Der Ölpreis blieb nach der Verschiebung des OPEC+ Treffens technisch weiterhin angeschlagen. Der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil gab zeitweise bis 80 US-Dollar nach.

Negative Analystenkommentare drückten die Aktien von BASF und SMA Solar nach unten. Delivery Hero nahm erneut Anlauf auf die 200-Tage-Durchschnittslinie. Reformpläne beflügelten heute die Aktie von Deutsche Post. Schaeffler hat das Übernahmeangebot für Vitesco Technologies von EUR 91 auf EUR 94 erhöht. Der Brennstoffzellenhersteller SFC Energy hat die Ziele für 2028 definiert und erwartet demnach weiterhin ein starkes Wachstum. Der Umsatz soll sich bis dahin mehr als verdreifachen. Anleger quittierten dies mit einem zweistelligen Plus.

Morgen meldet Easyjet und Hewlett Packard Geschäftszahlen und Novartis sowie RWE laden zum Kapitalmarkttag.

Germany-GfK consumer confidence

Euro Zone-M3 Money Supply

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee gives welcome and opening remarks at agricultural conference

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on economic outlook

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks on monetary policy and the economy

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on the CRA

ECB chief economist Lane speaks – Lecture by Mr Lane at Michael Chae Seminar on Macroeconomic Policy organised by Harvard University in Cambridge, USA.