Das Jahr 2023 war ein spannendes, aber auch anstrengendes. Was könnte dieses uns in den nächsten Wochen noch bieten und was haben wir potenziell von 2024 zu erwarten. Diesen und weiteren Fragen gehen wir in Top Picks 2023/24 in Kooperation mit der Citi nach. Wir, das sind Michael und Rene, Trader & Investoren von stock3.com.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)