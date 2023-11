Cewe: Aktie bricht aus!

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Cewe bei 138,40 Euro im Mai 2021, nach der steilen Rallye drängte sich zusehends der Verdacht einer Konsolidierung auf. Diese setzte auch nur wenig später ein und führte geradewegs in den Unterstützungsbereich der letzten Jahre um 70,00 Euro talwärts. Erst im September letzten Jahres gelang es eine Stabilisierung herbeizuführen und einen Anstieg an 99,30 Euro und damit eine Widerstandszone aus 2020 herbeizuführen. Dort hängt die Aktie seit nunmehr Dezember 2022 fest. Die dynamischen Kursgewinne der letzten Wochen deuten unterdessen auf einen bevorstehenden Ausbruchsversuch hin, der im Erfolgsfall mittelfristige Long-Chancen eröffnen sollte.

Wichtige Weichenstellung

Nachhaltige Wochenschlusskurse oberhalb von 99,30 Euro würden die Annahme eines Ausbruchs bei Cewe klar untermauern, Kursgewinne an 103,80 Euro und den seit 2021 laufenden Abwärtstrend würden in diesem Szenario ermöglicht. Aber erst wenn es gelingt auch den Abwärtstrend zu knacken, dürfte sich mittelfristiges Aufwärtspotenzial an 112,40 und darüber 120,80 Euro anschließen. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis zu einem Niveau um 90,00 Euro bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich die Abwärtsrisiken in Richtung 82,10 und 80,90 Euro erheblich steigern.