Dieser ETF vereint die ausgesucht stärksten US-Aktien

Werbung

Wenn Sie als Anleger die Wahl hätten, ihr Depot mit Aktien von Unternehmen der zweiten oder dritten Reihe zu füllen, gekennzeichnet von einer unsicheren Zukunftsperspektive und unstetem Wachstum oder aber nur die Besten der Besten ins Depot zu lassen – wie würden Sie sich entscheiden? Die Antwort ist klar, nur: Wie findet man solche Top-Aktien?

Man könnte sich selbst kundig machen, den Markt engmaschig und über Jahre hinweg verfolgen, Bilanzen studieren, die Charts täglich überwachen, konsequent ein- und aussteigen, wenn sich Aktien im Depot als zu schwach erweisen … oder all das von Profis erledigen lassen, ohne dabei aber die hohen Gebühren einer Vermögensverwaltung bezahlen zu müssen. Diese einfache und kostengünstigste Alternative ist nicht nur vorhanden. Sie hat sich bereits über Jahre hinweg beweisen können. Und das Ergebnis muss keinen Vergleich scheuen, wie die folgende Grafik belegt:

Der Fidelity US Quality Income ETF INC-USD: Gezielt auf Top-Aktien zu setzen rechnet sich!

Dieser ETF der besten US-Aktien ist der Fidelity US Quality Income ETF INC-USD, ein ETF, der den Fidelity US Quality Income Index abbildet. Dieser konzentriert sich auf Aktien mittelgroßer und großer US-Unternehmen, die die für einen Investor entscheidenden Qualitäten mitbringen:

- Regelmäßige Dividendenzahlung

- Starke Marktposition

- Solide, betriebswirtschaftliche Basis

- Wachstum

Wie sich dieser ETF (in Euro abgebildet, weil nur die Euro-Performance für europäische Anleger die entscheidende ist) im Vergleich zum marktbreiten US-Index S&P 500 und im Vergleich zum DAX Kursindex in den letzten drei Jahren entwickelt hat, sehen Sie hier:

Quelle: marketmaker pp4

Wir vergleichen den ETF mit dem DAX Kursindex und nicht mit dem Index, den man gemeinhin als „den“ DAX ansieht, nämlich dem DAX Performanceindex, weil ein Performance-Vergleich erfordert, dass alle Assets auf die gleiche Weise berechnet werden. Aber der DAX Performanceindex rechnet ausgezahlte Dividenden wie Kursgewinne und reinvestiert diese rechnerisch. Der S&P 500 hingegen rechnet ausschließlich die Kursveränderungen der in ihm gelisteten Aktien und zählt die Dividenden nicht hinzu. Dieser (weltweit übrigens üblichen) Berechnungsweise entspricht im Fall des DAX eben der DAX Kursindex.

Und das ist auch beim Vergleich mit diesem Fidelity US Quality Income ETF INC-USD wichtig, denn auch hier sehen wir im Chart die reine Kursveränderung des ETF, ohne dass die Dividenden diese beeinflusst hätten. Der Grund:

Regelmäßige Dividenden-Ausschüttung: Jedes Vierteljahr ist Zahltag!

Auch die Kursentwicklung des Fidelity US Quality Income ETF INC-USD im vorstehenden Chart rechnet die Dividenden nicht mit ein. Die werden vierteljährlich an Sie ausgeschüttet, so dass Sie einen regelmäßigen „Zins“ erhalten, der durchaus beträchtlich ist. In den vergangenen Jahren bewegte sich diese Ausschüttung im Verhältnis zum Kurs des ETFs zwischen 2,17 und 2,90 Prozent. Die Grafik zeigt die einzelnen Dividendenausschüttungen seit Auflegung des ETF:

Quelle: marketmaker pp4

Warum sollte man sich mit den „zweitbesten“ Aktien zufrieden geben?

Derzeit umfassen der Index und damit auch der ETF ein Portfolio von 119 US-Aktien, die die beiden für Investoren entscheidenden Qualitäten Stärke und Dividende vereinen, wobei die Portfolio-Manager diesen Index regelmäßig auf seine Zusammensetzung überprüfen. Damit bietet dieser ETF alles, was man sich als mittel- und langfristiger Investor wünscht:

Eine breite Streuung des Investments auf eine Vielzahl von starken Aktien, die man alleine so in dieser Dimension weder finden noch überwachen könnte. Flexibilität durch die regelmäßige Anpassung des Index. Und innerhalb des ETF nur die stärksten Aktien des US-Markts.

Aber müssen es denn die USA sein? Warum sollte man als deutscher Anleger auf US-Aktien setzen? Bevor wir weiter unten auf diese Frage sehr klare Antworten liefern, hier eine Übersicht über die Eckdaten des Fidelity US Quality Income ETF INC-USD:

Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Basisindex Fidelity Global Quality Income Index WKN A2DL7C ISIN IE00BYXVGX24 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management FIL Fund Management (Ireland) Limited Gesamtkostenquote (TER) 0,25 % p.a. ETF-Volumen per 22.11.2023 0,99 Milliarden US-Dollar Auflagedatum des ETF 27. März 2017 Zahl der Aktien-Positionen per 22.11.2023 119 Replikationsmethode physisch, vollständige Replikation Dividendenbehandlung ausschüttend (vierteljährlich) Fondswährung US-Dollar

Warum auf US-Aktien setzen? Drei Gründe, die für den US-Aktienmarkt sprechen

Es gibt nicht nur einen, sondern gleich drei gute Argumente, die dafür sprechen, dass man sich als deutscher Investor ein Standbein im US-Aktienmarkt verschafft: die Dividenden, die Stärke des US-Markts und der Faktor Währung. Sehen wir uns das der Reihe nach an:

Vorteil 1: US-Dividenden 2022 auf neuem Rekord

Die folgende Grafik zeigt, wie sich das Gesamtvolumen der von US-Unternehmen pro Jahr ausgeschütteten Dividenden zwischen 2011 und 2022 entwickelt hat. Sie erkennen:

Quelle: Janus Henderson Investors, statista.de

In diesem Zeitraum ist die als Dividende ausgeschüttete Summe um fast 150 Prozent gestiegen, zuletzt waren es über 574 Milliarden US-Dollar. Natürlich muss die Summe der Ausschüttungen nicht jedes Jahr steigen, sie kann sogar auch mal zurückgehen. Aber die Dimension von über einer halben Billion US-Dollar macht schon klar, dass es sich lohnt, bei US-Unternehmen, die Dividenden zahlen, dabei zu sein.

Vorteil 2: Investieren im US-Dollar-Raum - Währungsrisiko kontra Währungsgewinne

Außerhalb des Euro-Raumes zu investieren bedeutet: Es besteht ein Währungsrisiko, d.h. es ist möglich, dass die Währung, in welche man investiert, im Verhältnis zum Euro an Wert verliert und dadurch Einbußen entstehen. Aber man sollte das Wort „Risiko“ nicht ohne das Wort „Chance“ sehen. Denn wenn diese Währung … in unserem Fall der US-Dollar … nicht an Wert verliert, sondern im Gegenteil zum Euro an Wert gewinnt, entstehen Währungsgewinne, die sich zu möglichen Kursgewinnen hinzuaddieren. Und dass der US-Dollar gegenüber dem Euro seit vielen Jahren vom übergeordneten Trend her stärker wird, belegt der folgende Chart.

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen: Mittel- und langfristig betrachtet – und ETF-Investments sollte man mit einem solchen Zeithorizont angehen – hat es sich in den vergangenen 15 Jahren gelohnt, im US-Dollar-Raum dabei zu sein.

Vorteil USA 3: Der US-Aktienmarkt schlägt die deutschen Indizes bei Weitem

Der dritte Aspekt ist natürlich der wichtigste: die Performance. Können sich US-Aktien in Sachen Kurspotenzial mit dem deutschen Aktienmarkt messen? Der folgende Chart zeigt: Das können sie allerdings. Der folgende Chart vergleicht die drei wichtigsten deutschen Indizes DAX, MDAX und TecDAX mit dem Dow Jones, dem S&P 500 und dem Nasdaq 100. Auch hier muss der Vergleich mit den jeweiligen Kurindex-Varianten der deutschen Indizes erfolgen, denn alle US-Indizes sind ebenfalls Kursindizes. Der Chart zeigt: Das Ergebnis ist mehr als eindeutig!

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen: Es sprechen gleich drei Argumente dafür, als europäischer Anleger im US-Aktienmarkt dabei zu sein. Und wenn man dann auch noch imstande ist, die ideale Kombination aus guten Dividenden und starken Unternehmen in Form eines ETF mit einem Mausklick ins Depot holen zu können: umso besser!

Positive Faktoren ergänzen sich: Das Ergebnis spricht für sich!

Größe, Marktposition, Perspektive, Wachstum und gute Dividenden: Wenn diese Faktoren wie beim Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD unter einem Dach zusammenwirken, kann es gelingen, sogar einen besonders starken Index wie den US-Index S&P 500 in der Performance zu schlagen.

Dieser ETF vereint das Beste der Wall Street … und die Wall Street wiederum ist über die vergangenen Jahrzehnte der weltweit stärkste Aktienmarkt gewesen, mit dem Potenzial, es auch in Zukunft zu bleiben. Für mittel- und längerfristig denkende Anleger ist der ETF damit ein lukratives Fundament ihres Aktien-Depots.