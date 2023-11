EQS-News: Dr. Christoph Müller in die Geschäftsführung von Amprion berufen

EQS-News: Amprion GmbH / Schlagwort(e): Personalie

Dr. Christoph Müller in die Geschäftsführung von Amprion berufen



29.11.2023

Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion regelt die Nachfolge an der Führungsspitze. Dr. Hans-Jürgen Brick verabschiedet sich zum 31. Dezember 2024 in den Ruhestand. Den Vorsitz der Geschäftsführung (CEO) übernimmt dann Dr. Christoph Müller.



Der Aufsichtsrat der Amprion GmbH hat in seiner gestrigen Sitzung Dr. Christoph Müller zum 1. Juli 2024 in die Geschäftsführung des Unternehmens berufen. Der derzeitige Vorsitzende der Geschäftsführung von Netze BW übernimmt zum 1. Januar 2025 die Position des CEO der Amprion GmbH von Dr. Hans-Jürgen Brick, der dann das Unternehmen planmäßig in den Ruhestand verlässt.



„Wir freuen uns sehr, dass wir Christoph Müller für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Branche sowie eine breite Expertise. Seine vielfältigen Stationen in der Energiewirtschaft sind enorm wertvoll, um die Herausforderungen auf dem Weg in die Klimaneutralität zu meistern“, sagte Uwe Tigges, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Amprion GmbH. „Als Aufsichtsrat begrüßen wir ausdrücklich, dass Hans-Jürgen Brick in dieser Übergangsphase für die notwendige Stabilität sorgt und dem Unternehmen noch bis Ende 2024 zur Verfügung steht“, betonte Tigges.



Langjährige Erfahrung in der Energiewirtschaft



Der promovierte Volkswirt Christoph Müller begann seine berufliche Karriere 1997 bei der britischen PowerGen plc, bevor er im Jahr 2000 zur EnBW Energie Baden-Württemberg AG wechselte. Dort übernahm er unterschiedliche geschäftsführende Aufgaben, unter anderem bei den Transportnetzen und im Handel, bevor er 2013 in die Geschäftsführung der Netze BW wechselte und zwei Jahre später dort den Vorsitz der Geschäftsführung übernahm.



„Die Übertragungsnetzbetreiber mit ihrer Systemverantwortung für die deutsche Energieversorgung bilden das Fundament für den Erfolg der Energiewende. Die Herausforderungen im Übertragungsnetzausbau sind enorm. Ich freue mich darauf, diese gemeinsam mit dem Team des führenden deutschen Übertragungsnetzbetreibers Amprion anzugehen,“ sagte Christoph Müller.



Kontinuität im Führungsteam gewährleistet



„Ich bin stolz auf das, was wir bei Amprion gemeinsam in den vergangenen Jahren geschaffen haben, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Christoph Müller. Amprion hat damit auch künftig ein starkes Führungsteam, um die anstehenden Aufgaben beim Umbau unseres Energiesystems zu meistern“, sagte Amprion-CEO Brick.



Brick ist seit 2009 Mitglied der Amprion-Geschäftsführung und hat seit 2020 ihren Vorsitz inne. In diesen Jahren prägte er maßgeblich die dynamische Entwicklung des Unternehmens, das mit seinen aktuell 2.900 Mitarbeitenden Investitionen von rund 22 Mrd. Euroin den Umbau des Übertragungsnetz bis 2027 plant. Von 2003 bis 2009 war Brick bereits Mitglied der Geschäftsführung der RWE Transportnetz Strom GmbH, aus der die heutige Amprion GmbH hervorgegangen ist.



Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:



Kontakt für Investoren und Analysten:



Patrick Wang

Leiter Investor Relations

T +49 231 5849-12297

E-Mail:



Pressekontakt:



Joana Niggemann

Pressesprecherin

T +49 231 5849-12925, M + 49 152 24510928

E-Mail:



Amprion verbindet

Die Amprion GmbH ist einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland. Unser 11.000 Kilometer langes Höchstspannungsnetz transportiert Strom in einem Gebiet von der Nordsee bis zu den Alpen. Dort wird ein Drittel der Wirtschaftsleistung Deutschlands erzeugt. Unsere Leitungen sind Lebensadern der Gesellschaft: Sie sichern Arbeitsplätze und Lebensqualität von 29 Millionen Menschen. Wir halten das Netz stabil und sicher – und bereiten den Weg für ein klimaverträgliches Energiesystem, indem wir unser Netz ausbauen. Rund 2.300 Beschäftigte in Dortmund und an mehr als 30 weiteren Standorten tragen dazu bei, dass die Lichter immer leuchten. Zudem übernehmen wir übergreifende Aufgaben für die Verbundnetze in Deutschland und Europa.

