Galenica AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Konferenz

Galenica erzielt starkes Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2023



29.11.2023 / 14:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Galenica konnte im ersten Halbjahr 2023 den konsolidierten Nettoumsatz im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5.5% auf CHF 1'851.2 Mio. erhöhen. Insbesondere das Segment «Logis-tics & IT» ist mit 5.8% stark gewachsen. Auch das Segment «Products & Care» hat sich mit ei-nem Umsatzwachstum von 4.2% erfreulich entwickelt, gestützt von der starken Entwicklung im Bereich «Products & Brands» von 19.8%. Der adjustierte2 EBIT reduzierte sich um 5.1% auf CHF 90.2 Mio. Grund für die negative EBIT-Entwicklung waren Sonderfaktoren von insgesamt CHF 9.8 Mio. Zum einen musste bei HCI Solutions für eine bekannte Verfügung der Schweizer Wettbewerbskommission (WeKo) aus dem Jahr 2017 ein ausserordentlicher Aufwand von CHF 3.8 Mio. erfasst werden. Zum anderen kam es im ersten Halbjahr 2023 zu ausserordentlichen Wertberichtigungen auf Kundenforderungen in Höhe von rund CHF 6 Mio., vor allem im Grosshandelsgeschäft mit Ärzten. Bereinigt um diese Sonderfaktoren wäre der adjustierte2 EBIT um 5.2% auf CHF 100.0 Mio. gestiegen. Aus dem Vollzug der strategischen Partnerschaft und dem Joint Venture mit Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) resultierte ein Gewinn von CHF 112.8 Mio. (profit from discontinued operations). Dank diesem ausserordentlichen Ergebnis erhöhte sich der Reingewinn auf CHF 187.3 Mio. (Vorjahr: CHF 83.1 Mio.). Ausblick für Umsatz und EBIT 2023 Aufgrund der Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2023 und den Sonderfaktoren passt Galenica ihren EBIT-Ausblick 2023 an und erwartet neu auf Basis der angepassten1 Vorjahreszahlen (adjustierter2 EBIT 2022: CHF 190.6 Mio.) einen adjustierten2 EBIT in etwa auf Vorjahresniveau. Bisher ging Galenica von einem EBIT-Wachstum zwischen 4% und 7% aus. Hingegen bestätigt Galenica den Ausblick 2023 für den konsolidierten Nettoumsatz (Wachstum zwischen 3% und 6%) und die Dividende (mindestens auf Vorjahreshöhe). Highlights im ersten Halbjahr 2023 Gemeinsam mit Redcare Pharmacy gründet Galenica die führende Online-Apotheke der Schweiz und erweitert ihr Angebot so um eine reine Online-Apotheke.

Über 70 ' 000 Kunden (+34%) haben im ersten Halbjahr 2023 die Dienstleistungs- und Beratungsangebote in Apotheken von Galenica beansprucht.

Mit der Übernahme von Padma baut Verfora ihr Angebot im Bereich Komplementärmedizin weiter aus.

Mit der Beteiligung an der digitalen Gesundheitsplattform «Benecura public» verstärkt Galenica ihre digitalen Angebote für chronisch Erkrankte.

Mit der Home-Care-Koordinationsstelle vereinfacht Galenica für Patienten den Zugang zu Home-Care-Angeboten.

Mit der «Safety Stock»-Initiative setzt sich Galexis für eine verstärkte Versorgungssicherheit in der Schweiz ein.

Aufgrund ihres Beitrags zur Verbesserung der Lohngleichheit in der Schweiz erhalten Unternehmen von Galenica die Auszeichnung "We pay fair". Kennzahlen 1. Halbjahr 2023 Galenica Gruppe in Mio. CHF 1. Halbjahr 2023 1. Halbjahr 20221 Veränderung Nettoumsatz Segment Products & Care Retail (B2C) - Local Pharmacies - Pharmacies at Home Professionals (B2B) - Products & Brands - Services for Professionals Segment Logistics & IT - Wholesale - Logistics & IT Services Corporate und Eliminationen Galenica Gruppe 804.4 679.1 640.2 39.1 128.6 90.0 38.6 1'518.5 1'457.3 70.4 -471.7 1'851.2 771.7 665.2 627.9 37.3 109.3 75.1 34.2 1'434.6 1'379.4 63.8 -452.1 1'754.2 +4.2% +2.1% +1.9% +4.6% +17.6% +19.8% +12.8% +5.8% +5.6% +10.4% +5.5% EBIT adjustiert2 Segment Products & Care Segment Logistics & IT Corporate und Eliminationen Galenica Gruppe 73.1 19.0 -1.9 90.2 70.8 25.4 -1.2 95.0 +3.2% -25.1% -5.1% Reingewinn aus fortgeführter Geschäftstätigkeit adjustiert2 73.7 77.2 -4.5% Ausführliche Informationen im Halbjahresbericht 2023: Lagebericht Galenica Gruppe

Lagebericht Segment Products & Care

Lagebericht Segment Logistics & IT

Kennzahlen 1) Angepasste Vorjahreszahlen aufgrund vom Joint Venture mit Redcare Pharmacy (ehemals Shop Apotheke Europe) 2) Ohne Einflüsse aus IFRS 16 und IAS 19 (Details zu den adjustierten Kennzahlen im Halbjahresbericht 2023) Galenica erfüllt sich ändernde Kundenbedürfnisse Galenica hat das Ziel, Kunden auf allen Kanälen jederzeit und überall das beste Erlebnis zu bieten – online und offline. Mit ihren stationären Apothekenformaten Amavita, Sun Store und Coop Vitality und den zugehörigen Webshops, einer neuen reinen Online-Apotheke und einem umfassenden Produktportfolio bietet Galenica eine Angebotspalette, die die unterschiedlichsten Kundenbedürfnisse – also von der persönlichen Beratung bis zur Online-Bestellung – erfüllen kann. Erweiterung der Online- und Offline-Angebote Mit dem Joint Venture mit Redcare Pharmacy legte Galenica im ersten Halbjahr 2023 den Grundstein für die führende Online-Apotheke der Schweiz. In dem Joint Venture bringt Galenica die Geschäftstätigkeiten von Mediservice ein, Redcare Pharmacy die von shop-apotheke.ch. Mit Redcare Pharmacy gewinnt Galenica eine starke Partnerin für das reine Online-Geschäft und kann mit dem Joint Venture in diesem Bereich schneller und stärker wachsen. Als internationale Partnerin mit einer attraktiven Online-Plattform ergänzt Redcare Pharmacy die Produkt- und Dienstleistungsangebote des neuen Joint Ventures hervorragend. Darüber hinaus bietet die Partnerschaft potenzielle Synergien, insbesondere in den Bereichen Technologie und Logistik. Die Kunden werden künftig vom umfangreichen Angebot der neuen Online-Apotheke profitieren, das sowohl Gesundheits- und Schönheitsprodukte wie auch rezeptpflichtige Medikamente und Gesundheitsdienstleistungen umfassen wird. Um sämtliche Kundenbedürfnisse zu befriedigen, erweitert Galenica ebenfalls laufend ihr attraktives Produktportfolio. Mit der Übernahme der Padma AG Anfang 2023 konnte Verfora ihr Angebot im Bereich der Komplementärmedizin ausbauen. Die Apotheke als Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen etabliert sich weiter Im ersten Halbjahr 2023 konnten die Apotheken der Galenica Gruppe ihre wichtige Rolle als Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen weiter ausbauen und erneut unter Beweis stellen, welche zentrale Funktion sie bei der Gesundheitsversorgung haben. Die Dienstleistungen sind für die Patienten und Kunden einfach zugänglich und tragen auch dazu bei, die Gesamtkosten einer Behandlung zu senken. Gesundheitsdienstleistungen und -Beratungen sind ein Kundenbedürfnis Die Dienstleistungs- und Beratungsangebote in den Apotheken werden laufend ausgebaut. So werden seit 2023 weitere Impfungen, etwa gegen Herpes Zoster, direkt in der Apotheke angeboten. Zudem können die Mitarbeitenden in den Apotheken nicht nur bei den häufigsten und unkomplizierten gesundheitlichen Beschwerden umfassend beraten. Sollte eine ärztliche Konsultation notwendig sein, können dank des Einbezugs telemedizinischer Konsultationen zunehmend auch komplexere Fälle abschliessend direkt in der Apotheke behandelt werden. Die im Pilotprojekt «Book a Doc» gesammelten Erfahrungen werden von den Mitarbeitenden und den Kunden durchwegs positiv beurteilt. Dass diese Angebote ein echtes Kundenbedürfnis erfüllen, zeigt sich deutlich in den Zahlen. Die Nachfrage stieg im ersten Halbjahr 2023 erneut um 34%: haben im ersten Halbjahr 2022 rund 52'000 Kunden die Dienstleistungs- und Beratungsangebote in den Apotheken von Galenica genutzt, waren es 2023 bereits über 70'000. Galenica treibt die Vernetzung im Gesundheitswesen weiter voran Galenica hat im ersten Halbjahr 2023 die Digitalisierung im Gesundheitswesen und die Vernetzung der verschiedenen Akteure weiter vorangetrieben. Damit will Galenica auch dazu beitragen, Prozesse für alle Beteiligten im Gesundheitswesen – vom Patienten, über Apotheken, Spitäler, Ärzten, Heimen bis zu den Krankenversicherern – einfacher, effizienter und sicherer zu gestalten und gleichzeitig den Kostendruck im Gesundheitssystem zu senken. Digitale Angebote für Menschen mit chronischen Krankheiten Mit der Beteiligung an AD Swiss, der E-Health-Anbieterin von FMH (Berufsverband der Schweizer Ärzte), Ärztekasse und HIN (Standard für sichere Kommunikation für Gesundheitsfachpersonen), und der zugehörigen Gesundheitsplattform «Benecura public» erweitert Galenica ihre digitalen Angebote für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Über die App werden chronisch erkrankte Menschen und die Leistungserbringer bei der Behandlung unterstützt, etwa bei der Vorbereitung bei einem Arzttermin. Die Dienstleistungen der Apotheken der Galenica Gruppe werden in einem nächsten Schritt in das Programm integriert werden. Steigendes Bedürfnis nach innovativen Home-Care-Angeboten Das laufend steigende Bedürfnis, möglichst zu Hause betreut zu werden, die zunehmende Überalterung der Gesellschaft sowie der damit verbundene Kostendruck erhöhen die Notwendigkeit von ambulanten Angeboten und Behandlungsmöglichkeiten. Galenica gestaltet den Wandel hin zu mehr Lösungen im Home-Care-Bereich aktiv mit und bietet sowohl den Patienten als auch ihren betreuenden Personen wie Pflegeheime, Spitex-Organisationen oder Angehörigen einfache Lösungen. Eine Anlaufstelle vereinfacht den Zugang zu Home-Care-Angeboten In den ersten sechs Monaten 2023 ist der Home-Care-Bereich bei Mediservice und Bichsel wieder stark gewachsen. Um ihre Home-Care-Dienstleistungen noch zugänglicher zu machen, baute Galenica im ersten Halbjahr 2023 als Pilot die Koordinationsstelle Home Care auf. Diese unterstützt Patientinnen und Patienten beim Organisieren und Koordinieren der Behandlung. Die Koordinationsstelle wird bei Bedarf auch Angebote des Spezialisten für künstliche Ernährung und intravenöse Antibiotika- und Schmerztherapien, Bichsel, vermitteln. Nachhaltigkeit als zentrales Element der Geschäftstätigkeit Gesundheit, Sicherheit und das Wohlbefinden ihrer Kunden bilden den Kern von Galenicas Geschäftstätigkeit. Als stärkstes Gesundheits-Netzwerk in der Schweiz leistet Galenica einen wichtigen Beitrag zur gesundheitlichen Versorgungssicherheit und der Grundversorgung der Bevölkerung und damit zum Ziel 3 «Gesundheit und Wohlergehen» der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Dieses Ziel steht im Zentrum der Geschäftstätigkeit und ist Kern des Kundenversprechens von Galenica, Menschen in allen Lebenslagen auf ihrem Weg zu Gesundheit und Wohlbefinden zu begleiten. «Safety Stock»-Initiative für eine höhere Versorgungssicherheit Weltweit nehmen die Versorgungsengpässe mit Medikamenten zu – auch in der Schweiz. Aus diesem Grund hat Galexis die «Safety Stock»-Initiative gestartet, mit welcher die nationalen Sicherheitsbestände von generischen Medikamenten für die Behandlungen chronischer Krankheiten stark erhöht wurden, um so mögliche Lieferengpässe in der Schweiz zu überbrücken. Weitere Etappenziele bei der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele erreicht Im Bereich Nachhaltigkeit konnte Galenica im ersten Halbjahr weitere Etappenziele beim Erreichen ihrer Ziele verbuchen. Bei dem Ziel, die Patientensicherheit weiter zu erhöhen, hat Galenica weitere Fortschritte gemacht und konnte die Anzahl der durchgeführten CDS-Checks (Clinical Decision Support) von 57 Mio. im ersten Halbjahr 2022 auf beeindruckende 134 Mio. im ersten Halbjahr 2023 erhöhen, ein Plus von fast 136%. Die Galenica Gruppe erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an die Lohngleichheit. Im ersten Halbjahr 2023 wurden die Lohnmodelle von zehn Business Units mit über 100 Mitarbeitenden zudem von der Hochschule St. Gallen (HSG) geprüft. Das Ergebnis: Acht von den zehn untersuchten Business Units erhielten das Label «We pay fair», welches besagt, dass gleiche Arbeit bei Galenica mit gleichem Lohn honoriert wird. Die Vergabe des Labels unterliegt strengeren Kriterien, als die gesetzlichen Vorgaben dies vorsehen. Ziel ist es nun, die zwei noch nicht ausgezeichneten Business Units in ihren Lohnmodellen dahin zu entwickeln, dass auch sie die strengen Anforderungen der HSG erfüllen und ebenfalls ausgezeichnet werden. Weiterführende Informationen sind im Halbjahresbericht 2023 der Galenica Gruppe enthalten. Conference Call um 14:00 Uhr Galenica veranstaltet heute Dienstag, 8. August 2023, um 14:00 Uhr (MESZ) einen Zoom Con-ference Call zu den Halbjahresergebnissen 2023. Sie können der Zoom-Konferenz über diesen Link folgen: Zoom-Konferenz (Code: 7473) Die Konferenz wird auf Englisch durchgeführt. Die Präsentation steht ab 8. August 2023, ca. 12:00 Uhr (MESZ) auf der Website zur Verfügung. Eine Aufzeichnung des Conference Calls wird danach auf der Website unter der Rubrik «Investoren» zur Verfügung stehen. Nächste Termine 18. Januar 2024:

12. März 2024:

10. April 2024: Publikation Umsätze 2023 der Galenica Gruppe

Publikation Jahresergebnis 2023 der Galenica Gruppe

Generalversammlung der Galenica AG Für ergänzende Auskünfte: Media Relations:

E-Mail: media@galenica.com

Tel. +41 58 852 85 17 Investor Relations:

E-Mail: investors@galenica.com

Tel. +41 58 852 85 31 Willkommen im Galenica-Netzwerk! Unsere Ambition ist, die Patienten- und Kundenbedürfnisse im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu befriedigen. Dazu betreiben wir das Galenica-Netzwerk mit unseren über 20 Business Units, den stärksten Partnern im Schweizer Gesundheitsmarkt. So bieten wir vollständig integrierte Lösungen sowohl für Kunden und Patienten als auch für Apotheken, Drogerien, Arztpraxen, Spitäler, Alters- und Pflegeheime, Spitex und Home Care, Grossisten, Pharmaunternehmen, Krankenkassen und weitere Partner. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36’067’446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung