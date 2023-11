GBP/USD: Im Big-Picture bullisch

Bis Juni dieses Jahres verharrte das Paar GBP/USD in einem intakten Abwärtstrend, dieser rief Verluste auf 1,0923 US-Dollar hervor. Erst an dieser Stelle drehte der Wert zur Oberseite ab und stieg an den übergeordneten Abwärtstrend um 1,2679 US-Dollar an. Im Juli kam es schließlich zu einem Ausbruch und damit einem Kaufsignal. Nach einem Verlaufshoch bei 1,3142 US-Dollar strichen Käufer jedoch kurzzeitig die Segel und überließen das Spielfeld den Bären. Erst um 1,20 US-Dollar gelangen in den letzten Wochen ein tragfähiger Boden und die Wiederaufnahme des Kaufsignals.

Langer Atem nötig

Die sehr gute Auswertbarkeit des Paares GBP/USD lässt das nächste Kursziel zunächst an den Jahreshochs von 1,3142 US-Dollar erahnen, rechnerisch stünde darüber ein weiterer Anstieg an 1,3748 US-Dollar auf mittelfristiger Basis im Raum. Entsprechend würde sich dieses Szenario für langfristig orientierte Anleger anbieten und könnte durch den Einsatz eines gehebelten Scheins eine überdurchschnittliche Rendite einbringen. Um größere Verkaufssignale zu aktivieren, müsste mindestens der Unterstützungsbereich um 1,20 US-Dollar erneut bärisch gekreuzt werden. In der Folge könnten sich Verluste auf 1,1841 und 1,1495 US-Dollar aufsummieren.