TESLA - Bricht die Aktie jetzt nach oben aus?

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 246,720 $ (Nasdaq)

In der Tesla-Aktie muss es in den vergangenen Tagen im Bereich von 231,50 USD größeres Kaufinteresse gegeben haben. Immer wieder fiel der Aktienkurs zunächst auf diesem Preisbereich zurück, prallte dann aber nach oben ab. Gestern, so scheint es, gelang dann endgültig der Befreiungsschlag der Bullen. Die Aktie legte 4,51 % zu und erreichte damit ein kurzfristig neues Erholungshoch. Kommt es vielleicht sogar jetzt zum Ende der großen Korrektur der letzten Monate?

Große Ziele voraus

Genau dies dürften die Bemühungen der Bullen im Rahmen der aktuellen Kaufwelle sein. Die Aktie ist bereits seit Juli in einer Korrektur, die als bullische Flaggenformation interpretiert werden kann. Nach dem jüngsten Test des unteren Supports ohne stimmt der Kurs jetzt auf den oberen Flaggenrand zu. Sollte der nachhaltige Ausbruch gelingen, werden Kursziele bei ca. 307,25 USD und ca. 344,50 USD aktiviert.

Einfach wird dies aber definitiv nicht. Zunächst einmal ist die obere Flaggenbegrenzung eine Widerstandszone. Diese zieht sich letztlich sogar bis in den ersten Zielbereich hin, denn die Aktie wird seit Sommer unterhalb von 300 USD immer wieder verkauft. Es dürfte also einiges an Kraft kosten, diese Zone nachhaltig zu überwinden.

Als potenzieller Risikofaktor muss jedoch auch die enorm hohe Bewertung der Tesla-Aktie angesprochen werden. Im Branchenvergleich hat die Aktie einen extrem hohen Aufschlag. Das war in den letzten Jahren weniger ein Problem, weil die Anleger fest an Tesla glaubten. Bröckelt dieser Glaube, herrscht Alarmstufe Rot.

Fazit: Der kurzfristige Aufwärtstrend in der Tesla-Aktie trifft auf eine mittelfristige Entscheidungszone. Anleger drücken die Daumen, dass der Ausbruch nach oben gelingt. Die Chance dafür ist auf alle Fälle vorhanden, sie muss nur genutzt werden. Vor diesem Hintergrund würde ich das Kursgeschehen in der Tesla-Aktie in den nächsten Wochen engmaschig verfolgen. Solange es nicht zu Topbildungen kommt, darf man mit Kursen bei 307 bzw. 344 USD liebäugeln.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Tesla Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)