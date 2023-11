Marcus Schulte wird Finanzvorstand der Deutschen Pfandbriefbank

GARCHING BEI MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank hat mit Marcus Schulte einen neuen Finanzvorstand ernannt. Der 54-Jährige ist bereits Vorstandsmitglied und wird zum 1. Dezember das Amt von Andreas Arndt übernehmen, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Garching mitteilte. Arndt fungiert bisher als Vorstandsvorsitzender und Finanzvorstand in Personalunion. Er wird Ende Februar in den Ruhestand gehen und den Vorstandsvorsitz an Kay Wolf übergeben, der von der Deutschen Bank kommt. Schulte ist seit 2019 Vorstandsmitglied, nachdem er 2017 von der Credit Suisse als Generalbevollmächtigter zu dem Immobilienfinanzierer gewechselt war./lfi/mis