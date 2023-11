MONGODB - Das Jahreshoch winkt

MongoDB Inc. - WKN: A2DYB1 - ISIN: US60937P1066 - Kurs: 420,510 $ (Nasdaq)

Die Aktie von MongoDB fiel im November 2022 auf ein Tief bei 135,31 USD zurück. Danach startete eine massive Rally. Am 02. Juni durchbrach die Aktie ihren Abwärtstrend seit dem Allzeithoch mit einem riesigen Aufwärtsgap.

Anschließend kletterte die Aktie auf das aktuelle Jahreshoch bei 439,00 USD. Von dort aus fiel sie in einer bullischen Flagge ab. Innerhalb dieser Flagge bildete die Aktie einen Doppelboden aus, den sie am 10. November mit dem Ausbruch über die Nackenlinie bei 374,47 USD vollendete. Zwei Tage später gelang der Ausbruch aus der Flagge. Seitdem zieht der Aktienkurs wieder an. Gestern notierte er im Hoch bei 421,37 USD. Heute wird die Aktie vorbörslich bei 435,28 USD getaxt.

In meinem Musterdepot Active Trading habe ich am 14. November in dem Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000HS3A3W6 zu 3,64 EUR eine Longposition eröffnet. Gestern habe nach einem Anstieg um 50,00% mit einem Verkauf von 2/3 der Position das investierte Kapital aus der Position abgezogen. Das restliche Drittel notiert aktuell mit 95,05% im Plus. Wie ich die Position weiter manage, könnt Ihr in einem 14tägigen kostenlosen Test von stock3 Trademate oder stock3 Ultimate erfahren.

Rally kann weitergehen

Im Bereich des Jahreshochs bei 439,00 USD kann es nach der Rally der letzten Tage zu Gewinnmitnahmen kommen. Im Extremfall wäre ein Rücksetzer an den Doppelboden, also in Richtung 374,47 USD möglich. Anschließend könnte die MongoDB-Aktie wieder deutlich zulegen und sogar in Richtung des Allzeithochs bei 590,00 USD ansteigen. Auf dem Weg dorthin würde die Aktie im Bereich um 464,73-471,96 USD und 59,54-527,04 USD auf wichtige Hürden treffen.

Nach der Rally der letzten Wochen hat die Aktie einigen Spielraum, um das bullische Szenario aufrecht zu erhalten. Kritisch wäre erst ein stabiler Rückfall unter 374,47 USD, da damit der Doppelboden aufgebrochen werden würde.

Fazit: Kurzfristig mag das Aufwärtspotenzial in der Aktie von MongoDB beschränkt sein. Mittelfristig kann sie aber noch deutlich zulegen. Das vermutliche Ziel liegt gut 35% über den aktuellen Taxen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)