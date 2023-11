Direkt zum Video auf YouTube

Heute um 14:30 Uhr kommen die Daten zum US-PCE-Preisindex. Die Entwicklung in dieser wichtigen Inflationskennzahl wird darüber entscheiden, ob der Handelstag grün oder rot endet. Gestern in der Nachbörse war bereits viel Bewegung in einzelnen Aktien.

So konnten die Aktien von Salesforce schon in der Hauptsession vor den Quartalszahlen deutlich ansteigen und legten dann in der Nachbörse nochmal eine Schippe drauf. Snowflake Aktien sind deutlich angesprungen, nachdem sehr gutes Zahlenwerk veröffentlich wurde und auch Synopsys setzt den Trend stur und unbeirrt weiter fort. Gut für unsere Musterdepot-Position in Cadence Design Systems.