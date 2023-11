SYNOPSYS - Was soll diese Rakete stoppen?

Synopsys Inc. - WKN: 883703 - ISIN: US8716071076 - Kurs: 552,460 $ (Nasdaq)

Mit den gestern vorgelegten Zahlen konnte Synopsys die Analystenerwartungen schlagen. Die Aktie verteuert sich im außerbörslichen Handel leicht um 2 % und markiert neue Allzeithochs. Die Zahlen krönen eine dynamische Rallybewegung, welche dem Papier seit Anfang Oktober Kurszuwächse von 25 % beschert. Die laufende Rallybewegung kommt dabei alles andere als überraschend, bereits seit Anfang Oktober wurde in der Analyse "US-Mega-Bulle vor neuem Rallysignal?" auf das attraktive Trading-Setup hingewiesen. Vom zweiten Rallyziel bei 570 USD notiert der Wert nur noch wenige Dollar entfernt.

KI-Fantasien kurbeln das Geschäft an

Die Zahlen hat Kollege Reinhard Hock zusammengafasst: Im vierten Quartal, welches am 31. Oktober endete, erlöste Synopsys 1,60 (VJ 1,28) Mrd. USD, was einen Anstieg zum Vorjahreszeitraum von 25 % entspricht. Analysten hatten mit 1,58 Mrd. USD einen Tick weniger erwartet. Das Ergebnis pro Aktie expandierte um 66 % auf 3,17 (VJ 1,91) USD, was ebenfalls über den Konsensschätzungen von 3,04 USD lag.

Im Geschäftsjahr 2022/23 steigerte Synopsys den Konzernumsatz um rund 15 % auf 5,84 (VJ 5,08) Mrd. USD. Der Gewinn kletterte um gut ein Viertel auf 1,74 (VJ 1,39) Mrd. USD. Die Marge wurde von 27,3 auf 29,9 % verbessert. Pro Aktie wurden 11,19 (VJ 8,90) USD verdient. Der operative Cashflow lag mit 1,70 (VJ 1,74) Mrd. USD etwas unter den Vorjahreswert, aber immer noch auf einem guten Niveau. Der Cashbestand stieg auf 1,44 (VJ 1,42) Mrd. USD.

Synopsys weiter auf Wachstumskurs

Wie Synopsys-CEO bei der Präsentation der Jahreszahlen erklärte, hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr besonders von der wachsenden Nachfrage nach auf KI-Basis designten Halbleitern profitiert.

Für das erste Quartal 2023/24 rechnet das Management mit einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 1,63 bis 1,66 (VJ 1,36) Mrd. USD und einem Ergebnis pro Aktie zwischen 3,40 und 3,45 (VJ 2,62) USD. Die Analystenerwartungen lagen bislang bei 1,58 Mrd. USD bzw. 3,15 USD.

Im Gesamtjahr 2023/24 soll der Umsatz um mindestens 12,5 % auf 6,57 bis 6,63 Mrd. USD steigen. Für das Ergebnis je Aktie wird mit einem Wert zwischen 13,33 und 13,41 USD gerechnet, was einem Plus von rund 19 bis 20 % entsprechen würde. Die Zeichen stehen bei Synopsys also weiter auf Wachstum!

Chart gibt weiteres Potenzial frei

Die Synopsys-Aktie ist kurzfristig überkauft, weshalb auf dem hohen Kursniveau Gewinnmitnahmen für kurz- bis mittelfristige Anleger zumindest teilweise interessant werden. Angesichts des starken Rallytrends wären dann aber bald weiter steigende Kurse zu favorisieren. Die Oberkante des Aufwärtstrendkanals bei 620 - 640 USD wäre als langfristiges Ziel noch offen.

Korrekturen sollten idealerweise auf hohem Niveau verlaufen, könnten aber im Falle stärkeren Verkaufsdrucks auch bis 493 - 503 USD reichen. Dort liegt eine Kreuzunterstützung als potenzieller Kaufbereich. Darunter droht ein tiefer Pullback an die alten Hoch bei 468 - 471 USD.

Fazit: Die Luft wird dünner auf dem hohen Niveau, Gewinnmitnahmen könnten in Kürze folgen. Für Neueinstiege ist die Aktie momentan eher weniger interessant, dafür sollten Kursrücksetzer und konstruktive Musterbildungen bei Konsolidierungen abgewartet werden.

Synopsys-Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)