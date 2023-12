General Motors: Kurssprung ja , aber…

General Motors will zudem die Dividende für Stammaktien ab 2024 um drei US-Cent pro Quartal auf zwölf Cent pro Aktie erhöhen. All diese Nachrichten führten bei General Motors zu einem starken Kurssprung unmittelbar über den 200-Tage-Durchschnitt, wodurch die Aktie zeitgleich in einen Widerstandsbereich der letzten Monate vorgedrungen ist. Genau aus diesem Grund müssen Bullen jetzt dranbleiben, um nicht größere Rückfallrisiken zu riskieren. Die in dieser Woche gerissene Kurslücke dürfte aber sicherlich früher oder später geschlossen werden, weshalb dieser Bereich unbedingt für einen Long-Einstieg vorgemerkt werden sollte. Noch ist es allerdings nicht so weit, aktuell notiert General Motors um 32,00 US-Dollar herum in einer Seitwärtsphase.

Langwieriger Prozess

Obwohl bei General Motors zuletzt die Dynamik etwas zugenommen hat, sollte man nicht an einen schnellen Durchbruch der Bullen denken. Tendenziell sind nur kleine Schritte in der Kursentwicklung zu erwarten. Aus technischer Sicht wird erst oberhalb von 32,65 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis ein Folgeanstieg möglich, diesmal in den Bereich von 35,60 und darüber 36,23 US-Dollar. Entsprechend könnte man als Investor hierauf über bestimmte Hebelzertifikate setzen. Ein Eintritt in die in dieser Woche gerissene Kurslücke zwischen 29,00 und 31,42 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf eine Schließung dieser deutlich erhöhen. An gegebener Stelle sollte im Anschluss eine erneute Auswertung der GM-Aktie erfolgen.