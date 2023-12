Tesla startet Verkauf von "Cybertruck"-Pickup - Mindestpreis 60.990 Dollar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore/San Francisco (Reuters) - Mit zwei Jahren Verspätung steigt Tesla mit dem Verkaufsstart seines Cybertrucks in den hart umkämpften Pickup-Markt ein.

"Endlich sieht die Zukunft aus wie die Zukunft", sagte Konzernchef Elon Musk am Donnerstag zum Design des Lastwagens. Der Cybertruck sei "nützlicher als ein Lkw" und "schneller als ein Sportwagen", erklärte er zu einem Video, in dem der Cybertruck erst einen Porsche 911 abschleppt und dann einen anderen benzinbetriebenen 911er in einem kurzen Rennen schlägt. "Im Grunde ist es ein unglaublich nützlicher Truck. Er ist nicht nur ein Vorzeigeobjekt wie ich." Die günstigste Variante des futuristisch anmutenden Elektro-Pickups kostet nach Angaben des US-Autobauers 60.990 Dollar. Das ist deutlich mehr als die 40.000 Dollar, die Musk bei der Vorstellung des Fahrzeugs 2019 in Aussicht gestellt hatte. Die leistungsstärkste Variante "Cyberbeast" und Versionen mit Allradantrieb sollen ab dem kommenden Jahr zu Einstiegspreisen von 100.000 und 80.000 Dollar an die Kunden gehen, wie auf der Website des US-Autobauers zu lesen ist. Für einen E-Pickup mit Hinterradantrieb müssen Kundinnen und Kunden ab 2025 rund 61.000 Dollar hinblättern. Bei der Vorstellung des Fahrzeugs im Jahr 2019 wollte Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen das unzerbrechliche Panzerglas des Fahrzeugs demonstrieren, indem er eine Metallkugel auf die Scheibe des Lastwagens warf, die daraufhin zerbrach. Holzhausen warf am Donnerstag nun einen Baseball gegen die Scheibe des Cybertrucks, der abprallte. Der Cybertruck ist Teslas erstes neues Modell seit fast vier Jahren. Noch vor wenigen Wochen hatte Musk die Erwartungen der Investoren gedämpft und auf Probleme bei der Produktionssteigerung hingewiesen. "Wir haben uns mit dem Cybertruck unser eigenes Grab geschaufelt", sagte er kürzlich. Er warnte, dass es ein Jahr bis 18 Monate dauern werde, bis das Fahrzeug einen nennenswerten Beitrag zum Cashflow des Konzerns leisten werde. Der Truck konkurriert mit dem 50.000 Dollar teuren F-150 Lightning von Ford, dem R1T von Rivian Automotive mit einem Einstiegspreis von 73.000 Dollar und dem größeren und leistungsstärkeren Hummer EV für über 96.000 Dollar von General Motors. Nach früheren Angaben von Musk soll Tesla im Jahr 2025 eine Produktionsrate von rund 250.000 Cybertrucks pro Jahr erreichen. Aufgrund der neuen Technologie und des Designs steht das Unternehmen vor enormen Herausforderungen, um die Serienreife zu erreichen. Potenzielle Käufer lassen sich dennoch auf die Warteliste setzen: Der Cybertruck hat bereits mehr als eine Million Reservierungen mit einer Anzahlung von 100 Dollar erhalten. Neue Anzahlungen liegen bei 250 Dollar. Die Tesla-Aktie gab im nachbörslichen Handel um zwei Prozent nach.

