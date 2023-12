Inflation in Deutschland ist rückläufig: Senkt die EZB bald die Zinsen?

Jede Notenbank richtet ihre Zinspolitik daran aus (oder sollte), wie die Faktenlage sich darstellt und welche Botschaft sie an den Markt gibt. Zwischen beiden gibt es eine Meinungslücke, die man mit vier bis sechs Wochen veranschlagen kann. Zudem muss die EZB alle 20 Mitglieder im Euro-Club berücksichtigen. Nach dem sehr guten Verlauf der Inflation in den letzten Monaten stehen rein statistisch zwei Basiseffekte bevor, die im Januar und Februar zu berücksichtigen sind. Darauf wird man warten müssen. Also keine Eile bitte.

Läuft bei RWE: Chance oder Strohfeuer?

RWE macht vor, wie man in der sehr komplizierten deutschen Energiepolitik als größter Energiekonzern des Landes seine Kerngeschäfte neu sortiert: Langfristiger Rückbau der fossilen Energie mit dem Rückhalt von Kraftreserven für jeden Einsatz und im Aufbau der erneuerbaren Energie weltweit. Soeben wurde das Investitionsprogramm dafür auf 55 Mrd. € angehoben. Marktwert von RWE 29 Milliarden Euro und die Finanzierung dieser Investitionen erfolgt auf typische Unternehmerart, auf eigene Rechnung. Darin liegt der Trend der Bewertung mit Kurszielen von zunächst 47/48 Euro gegen aktuell rd. 39,50 Euro. Aber nur schrittweise und nicht Hauruck.

Workday explodiert: Sollte man sich diese eher unbekannte Aktie mal näher anschauen?

Die Kalifornier haben immer eine neue Idee. Workday gehört zu den führenden Anbietern von Enterprise-Cloud-Anwendungen, also Lösungen in der Cloudfinanzszene für mittlere und größere Unternehmen, um dynamische Betriebsereignisse zu verwalten. Ein Marktwert von 54 Milliarden Dollar ist dafür üppig. KGV ohnehin mit 32 außerhalb des Rahmens. 6,2 Milliarden Dollar Umsatz sind damit überbezahlt. Doch wie in Kalifornien üblich: Mitspielen heißt die Devise. Nicht für mich.