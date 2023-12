AKTIE IM FOKUS: BAT unter Druck - Ausblick belastet, Milliardenabschreibung

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von British American Tobacco (BAT) sind am Mittwoch unter Druck geraten. Die Aktie verlor am Vormittag rund acht Prozent. Sie setzte damit ihren Abwärtstrend fort und markierte ein Jahrestief. Das Unternehmen hatte im Rahmen der Eckdaten für das Geschäftsjahr 2023 mitgeteilt, dass es den organischen Umsatz nun am unteren Ende der bestehenden Spanne erwartet. Zudem schrieb der Konzern rund 25 Milliarden britische Pfund auf das US-Zigarettengeschäft ab.

Nach Ansicht von Analyst Owen Bennet vom Investmenthaus Jefferies enthält das Zahlwerk des Tabakkonzerns wenig positive Nachrichten. Die Geschäftsentwicklung verhindere wohl Aktienrückkäufe bis 2025. Für den Wert spreche unterdessen die Unterbewertung. Die Analysten von RBC wiesen darauf hin, dass der enttäuschende Ausblick bereits in den Konsensschätzungen für das laufende Geschäftsjahr enthalten sei. Allerdings mahnten die Andeutungen des Unternehmens für das kommende Geschäftsjahr zur Vorsicht. Auch die unspezifischen Angaben zu Aktienrückkäufen enttäuschten./mf/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------