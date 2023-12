ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Fraport auf 53 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport von 46 auf 53 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Konsensschätzungen für die europäische Flughafenbranche ließen ein nur geringes Wirtschaftswachstum, aber höhere Renditen erwarten, schrieb Analyst Cristian Nedelcu in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sieht nur wenig Aufwärtspotenzial für den Gesamtsektor und nur wenige Werte, die sich in diesem Umfeld positiv abheben. Seine Favoriten sind Aena und ENAV./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2023 / 07:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2023 / 07:59 / GMT

