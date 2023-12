Broadcom steigert die Dividende

Der Halbleiterkonzern Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, NASDAQ: AVGO) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 5,25 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Die Zahlung erfolgt am 29. Dezember 2023 (Record day ist der 20. Dezember 2023). Gegenüber dem Vorquartal (4,60 US-Dollar) ist dies eine Anhebung um 65 Cents bzw. 14 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 21,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 922,26 US-Dollar (Stand: 7. Dezember 2023) bei 2,28 Prozent.

Im vierten Quartal (30. Oktober) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 9,3 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,93 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der Gewinn (GAAP) betrug 3,52 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,36 Mrd. US-Dollar). Für das Fiskaljahr 2024 erwartet Broadcom einen Umsatz von rund 50 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 35,82 Mrd. US-Dollar).

Der Firmensitz von Broadcom liegt in San José, Kalifornien. Broadcom wurde im Jahr 2015 von Avago Technologies übernommen, die ihre Wurzeln in der Chipsparte von Hewlett-Packard (1999 als Teil von Agilent abgespalten) haben. Der Name wurde auf Broadcom umgeändert. 2018 übernahm Broadcom CA Technologies. Zu den Kunden von Broadcom gehört auch Apple.

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 64,95 Prozent im Plus (Stand: 7. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 422,13 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de