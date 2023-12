Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE000A3DRAE2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.12.2023 Kursziel: 12,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato EKF-Feedback: Politische Einflüsse dürften mittelfristige Geschäftsentwicklung weiter prägen Im Rahmen des Eigenkapitalforums der Deutschen Börse hatten wir die Gelegenheit, mit dem scheidenden CEO & CFO Hans-Joachim Theiß und dem CFO-Nachfolger Volker Weiss zu sprechen, der am 1. November in den Vorstand der SMT berufen wurde. Die Schwerpunkte lagen dabei auf der Entwicklung der relevanten regionalen Märkte. Kohlekraftwerksausbau in China erreicht Rekordhoch: Während viele Industriestaaten Fortschritte bei der schrittweisen Stilllegung von Kohlekraftwerken vermelden, hat China zuletzt einen neuen Höchststand bei der Genehmigung von neuen Kohlekraftwerken erreicht (H1 2023: 52 GW). Bereits im vergangenen Jahr lag die neugenehmigte Kraftwerkskapazität bei 106 GW, während Deutschlands Gesamtkapazität an aktiven Kohlekraftwerken aktuell nur 40 GW beträgt. So scheint es, dass die chinesische Regierung nach Strom-Engpässen im Vorjahr zurzeit der Versorgungssicherheit einen höheren Stellenwert einräumt als den langfristigen Dekarbonisierungszielen. Der Vorstand geht auch deshalb von einem noch bis 2035 wachsenden chinesischen Markt aus. Diese Entwicklung sollte kurzfristig Rückenwind für die Auftragslage von SMT bedeuten, die zudem von regulatorischen Änderungen (China-III-Standards) profitiert, da das Unternehmen frühzeitig auf die Entwicklung von nachhaltigeren Transportsystemen im Bergbau gesetzt hat. Einschränkungen in Russland durch deutliches Wachstum in Polen kompensiert: Das Russland-Geschäft der SMT befindet sich aktuell aufgrund der weiterhin bestehenden EUSanktionen in einer Adaptionsphase. Nachdem der Absatz von Neuanlagen seit Mitte 2022 nicht mehr möglich ist, konzentriert sich SMT aktuell auf das margenstarke Ersatzteilgeschäft. Laut Vorstand sollte sich der Umsatz nach einem deutlichen Rückgang im laufenden Jahr zukünftig auf einem niedrigeren Niveau stabilisieren, was sich mit unseren Prognosen deckt. Die polnische Kohleproduktion erlebte in den letzten 18 Monaten hingegen eine Sonderkonjunktur, da die zuvor aus Russland bezogenen Kohleimporte (2021: ca. 75% der polnischen Importkohle) ebenfalls unter die EU-Sanktionen fielen. Dies führte innerhalb der Region in den ersten neun Monaten zu deutlich steigenden Umsätzen (+86,7% yoy), sodass Polen sich für SMT als wichtigster europäischer Markt etablieren konnte. Aufgrund der insgesamt hohen Kohle-Abhängigkeit des Landes erwarten wir ein weiterhin starkes Geschäft, wenngleich die Sonderkonjunktur infolge der geopolitischen Spannungen nur vorübergehender Natur sein dürfte. Fazit: Bei SMT Scharf steht weiterhin die Anpassung der eigenen Geschäftstätigkeit an die neuen Rahmenbedingungen im Vordergrund. Das Unternehmen hat sich strategisch in Ländern positioniert, die zumindest mittelfristig weiterhin auf Kohle als Energieträger setzen und sollte daher nach einem Erlöseinbruch in 2023 wieder leicht steigende Umsätze in den Folgejahren verzeichnen können. Mit einem KBV von 0,4x handelt die Aktie ca. 60% unter Buchwert, was u.E. eine übertriebene Berücksichtigung der operativen Herausforderungen des Unternehmens darstellt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 12,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28515.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °