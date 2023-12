Salesforce – Hohe Nachfrage nach Einstein Copilot und Data Cloud!

Spezialist für Kundenbeziehungsmanagement

Salesforce Inc. ist ein Anbieter für das sogenannte Customer-Relation-Management (CRM). Der Konzern liefert umfassende Cloudlösungen für die Kundenakquise, Kundenbindung, Vertrieb, Service und Marketing und ist nach dem IDC-Software-Tracker das zehnte Jahr in Folge der Marktführer. Gemessen am Umsatz ist Salesforce der drittgrößte Anbieter für Unternehmenssoftware und führend bei Unternehmensanwendungen sowie KI-basiertem CRM. CEO Marc Benioff will die Kunden in eine „neue Ära unglaublicher Produktivität“ führen, indem CRM, Daten und KI in einer einzigen Plattform integriert werden. Mit Customer 360 wird eine komplette Suite der einzelnen Produktkategorien angeboten, mit denen die einzelnen Teams eines Unternehmens jederzeit eine gemeinsame Sicht auf jeden Kunden erhalten. Mitte September wurde Salesforce im Gartner Magic Quadrant 2023 für „Sales Force Automation Platforms“ das 17. Jahr in Folge als Leader ausgezeichnet. Basierend auf vertrauenswürdiger KI und Daten liefert die Sales Cloud von Salesforce Mio. von KI-gestützten Verkaufsempfehlungen und Erkenntnissen für Unternehmen aller Größen und Branchen und hilft ihnen so, Geschäfte abzuschließen und den Umsatz schneller zu steigern. Auch während der Cyber Week gab es laut Salesforce-Datenauswertungen zu über 1,5 Mio. Käufern über die Customer 360-Plattform einen weltweiten Anstieg von 6 % auf 298 Mrd. USD bei digitalen Verkäufen, was einen neuen Rekord darstellte. 51 Mrd. USD sollen dabei bereits KI-gestützt erfolgt sein. Allein die Commerce Cloud ermöglichte fast 50 Mio. Bestellungen und Einstein lieferte ganze 49 Mrd. Produktempfehlungen. 3,7 Mrd. Kundenanfragen wurden über die Service-Cloud bearbeitet und gelöst. Bis 2026 möchte Salesforce den adressierbaren Markt um 13 % p. a. auf über 290 Mrd. USD steigern.

17 % der Fortune 100 nutzen den Einstein Copilot – Data Cloud mit 1.000 Neukunden

Erst im September wurde mit dem Einstein Copilot ein neuer konversationsfähiger KI-Assistent als nächste Generation von Einstein vorgestellt, der für jede Salesforce-Anwendung bereitstehen soll. Der Assistent kann unter anderem Videoanrufe zusammenfassen, personalisierte Antworten auf Kundenfragen liefern und E-Mails für Marketingkampagnen generieren und dabei alle vorhandenen und relevanten Daten berücksichtigen. 17 % der Fortune-100-Unternehmen nutzen den Einstein-Copiloten bereits in dieser kurzen Zeit. Über die neue Einstein-1-Plattform können hierfür beliebige Daten verknüpft werden, um bessere Kundenprofile zu erhalten und völlig neue CRM-Anwendungen zu erstellen. Diese erweitert und kombiniert im Grunde genommen die Vorteile der Einstein KI und der Data Cloud, die im letzten Quartal mit 6,4 Bio. ganze 140 % mehr Datensätze aufnahm und mit 1,4 Bio. auch 220 % mehr Aktivierungen auslöste als noch im Vorjahresquartal. Allein bei der Data Cloud gab es im letzten Quartal 1.000 neue Kunden. Mit einer vertrauenswürdigen Plattform und umfassenden Kunden sieht sich Salesforce in einer guten Position, um sich mit seiner Architektur von anderen großen Sprachmodellen der nächsten Generation abzugrenzen. Neben der KI-Revolution gibt es laut Benioff nämlich auch eine Vertrauensrevolution.

Anstieg von 80 % bei Verträgen mit über 1 Mio. USD

Im 3. Quartal konnten die Erlöse nun um 11 % auf 8,72 Mrd. USD (Konsens: 7,95 Mrd. USD) gesteigert werden. Auch der Nettogewinn lag mit 2,11 USD je Aktie (Konsens: 1,88 USD) deutlich über den Analystenschätzungen. Die Vertragsabschlüsse mit einem Wert von über 1 Mio. USD nahmen um 80 % zu, da Kunden immer mehr der angebotenen Produkte kaufen möchten. Neun der zehn größten Deals umfassten sechs oder mehr Cloudmodule. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen stiegen um 21 % auf 48,3 Mrd. USD an. Positive Auswirkungen hat weiterhin der Stellenabbau. Im Januar wurde die Belegschaft um 10 % reduziert und auch im September folgten über 3.000 weitere Mitarbeiter. Die operative Marge kletterte um 850 Basispunkte auf 31,2 % nach oben. Auch intern löst ein KI-gesteuerter Chatbot in diesem Jahr bisher 200.000 manuelle Genehmigungen bei Angebotsprozessen. Mit einem Free Cashflow von 1,4 Mrd. USD gab es eine Verzehnfachung.

Hohe Nachfrage und starker Ausblick

Für das 4. Quartal werden Erlöse zw. 9,18 bis 9,23 Mrd. USD (Konsens: 8,4 Mrd. USD) erwartet. Der Nettogewinn soll bei 2,25 bis 2,26 USD je Aktie (Konsens: 1,98 USD) liegen. Auf Jahresbasis hob das Management den Umsatzausblick von bisher 34,7 bis 34,8 Mrd. auf 34,75 bis 34,8 Mrd. USD am unteren Ende der Spanne an. Damit soll es ein Wachstum von etwa 11 % geben. Bis 2026 werden 50 Mrd. USD angepeilt. Ebenso wurde die Gewinnprognose von 8,04 bis 8,06 USD auf 8,18 bis 8,19 USD je Aktie nach oben revidiert. Auch für die operative Marge wurde das Management mit einem Anstieg von 800 Basispunkten auf 30,5 % erneut zuversichtlicher.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf Salesforce Inc.

Anleger, die von einer positiven Geschäftsentwicklung des Unternehmens Salesforce Inc. ausgehen, könnten als Alternative zu einem Direktinvestment mit einem Endlos-Turbo Long Optionsschein der DZ BANK bezogen auf die Salesforce Inc. (Basiswert) auf ein solches Szenario setzen (z.B. WKN DJ54TJ). Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Mit Endlos-Turbo Long Optionsscheinen können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Endlos-Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Endlos-Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo long Optionsschein wertlos . Die Knock-Out-Barriere wird täglich angepasst. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu. Ein Endlos-Turbo long Optionsschein hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann einen Endlos-Turbo long Optionsschein an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Endlos-Turbo long Optionsschein mit Basiswert Salesforce Inc., wenn der Kurs der Aktie des Unternehmens Salesforce Inc. zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 07.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion