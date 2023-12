STOXX Europe 600 Insurance® - Kernunterstützung genutzt!

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Als besonderes „Highlight“ weisen wir zum Abschluss unseres Jahresausblicks auf besonders vielversprechende Kursverläufe hin. In diesem Jahr haben wir auf der Sektorebene einen Chartverlauf mit positiven Überraschungschancen identifiziert. So testet der STOXX Europe 600 Insurance® gerade sein Vor-Corona-Hoch bei 340 Punkten (siehe Chart). An dieser Hürde hatte sich das Branchenbarometer bereits im Jahr 2022 sowie mehrfach in den letzten 12 Monaten die Zähne ausgebissen. Da die angeführten Widerstände bereits zu Beginn des Jahrtausends eine Rolle spielten, handelt es sich um den „ultimativen Deckel“. Die Kursentwicklung des Jahres 2023 bildet gleichzeitig ein aufsteigendes Dreieck, d. h. ein erfolgreicher Spurt über die angeführten Barrieren würde für doppelten Rückenwind sorgen. Das Anschlusspotenzial aus der trendbestätigenden Formation lässt sich auf rund 150 Punkte taxieren. Eine Größenordnung, welche die Bedeutung eines Ausbruchs nach oben mit einem dicken Ausrufezeichen versieht. Im Vergleich zum breiten europäischen Markt bildet sich im Ratio-Chart zudem eine große, inverse S-K-S-Formation. In der Summe könnte die Branche kurzfristig zu einer der positiven Überraschungen 2024 und langfristig zu einem Outperformer unter den europäischen Sektoren werden.

STOXX Europe 600 Insurance® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart STOXX Europe 600 Insurance®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

