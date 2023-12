No-Spread-Aktion: Endlos Turbos auf Gold!

In der magischen Vorweihnachtszeit verbindet sich die zeitlose Eleganz von Gold mit der bezaubernden Tradition der Adventskalender. Hinter jedem Türchen verbirgt sich nicht nur die strahlende Aussicht auf festliche Überraschungen, sondern auch die Möglichkeit, goldene Momente der Freude und Wärme zu schenken und zu erleben. Passend hierzu befindet sich heute der Basiswert Gold im No-Spread-Adventskalender. In der No-Spread-Aktion können vom 10. Dezember bis zum 16. Dezember Endlos Turbo Optionsscheine auf den Gold Future aus der Assetklasse Rohstoffe zu den Haupthandelszeiten des Basiswerts ohne Spread gehandelt werden.*

Sicherheit in Krisenzeiten

Gold gilt als sicherer Hafen in unsicheren wirtschaftlichen oder geopolitischen Zeiten. Hierbei wird Gold als stabile und sichere Anlage betrachtet, da das Edelmetall eine lange Geschichte als Wertspeicher aufweisen kann. So konnten Papierwährungen historisch betrachtet stark auf- oder abwerten, während Gold in solchen Zeiten tendenziell positiv reagiert hat. Wenn die Kaufkraft von Papiergeld aufgrund von Inflation beispielsweise sinkt, neigt Gold dazu, seinen Wert besser zu behalten. So haben Krisen, Kriege oder negative Wirtschaftsereignisse tendenziell die Nachfrage erhöht und gleichzeitig haben hohe Inflationsraten auch den Goldpreis steigen lassen. Positiv ist dabei auch zu bewerten, dass das Edelmetall nicht an eine bestimmte Währung gebunden ist, wenngleich der Goldpreis international oftmals in der Leitwährung USD angegeben wird. Gold wird auch aufgrund seiner geringen Korrelation zu anderen Vermögenswerten und seiner langen Historie als sicherer Hafen angesehen.

Internationale Notenbanken auf der Käuferseite

Mit Blick auf die Nachfrageentwicklung rücken auch immer wieder die internationalen Notenbanken in den Fokus. So sollen die Goldkäufe der Notenbanken im Jahr 2022 weltweit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 18 % auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 gestiegen sein. Das World Gold Council berichtete am 31. Oktober im Bericht mit dem Thema „Gold Demand Trends Q3 2023“ darüber, dass die internationalen Zentralbanken im 3. Quartal 2023 erneut als Käufer aktiv gewesen sein sollen. Zusammen sollen die Zentralbanken im 3. Quartal kollektiv 337 Tonnen Gold erworben haben, was der zweithöchste Wert in einem 3. Quartal seit dem Aufzeichnungsbeginn sein soll. Zusammen mit dem rekordverdächtigen Gesamtkauf von Gold in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres beliefen sich die Nettokäufe bis Ende Oktober auf beeindruckende 800 Tonnen. Zu den größten Käufern zählten hierbei China, Singapur und Indien. Ein Ausblick zeigt, dass die Zentralbankennachfrage auf Kurs für ein weiteres starkes Jahresgesamtvolumen ist.

Nachlassende Konjunktursorgen und die Hoffnung auf Zinssenkungen

Im laufenden Jahr 2023 konnte der Goldpreis um rund 12 % auf mittlerweile über 2.000 USD zulegen. Sollte sich der Aufwärtstrend in den kommenden Wochen ausweiten, dann könnten neue Höchststände bevorstehen. Wichtige Einflussfaktoren auf dieses Szenario werden die konjunkturelle Entwicklung, potenzielle Krisenherde wie der Krieg in der Ukraine und Israel sowie die Zinsentscheidungen der Notenbanken sein. Mit Blick auf die Zinsentwicklung in den USA erwarten immer mehr Experten, dass die FED im kommenden Jahr mehrere Zinssenkungen verkünden dürfte. Gemäß des CME FedWatch Tools erwarten bereits 51,9 % der befragten Experten, dass die FED die Spanne für den Leitzins von derzeit 5,25 bis 5,50 % am 20. März 2024 um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 % senken dürfte. Bis zur Zinsentscheidung der FED am 18. Dezember 2024 geht eine relative Mehrheit von 31,0 % davon aus, dass der Zins dann bis auf 4,00 bis 4,25 % sinken könnte.

Trading-Idee: Endlos-Turbo Long Optionsschein auf den Basiswert Gold Future [2.2024]

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Gold Future [2.2024] (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DJ6GV2) auf den Gold Future [2.2024]-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Gold Future [2.2024]-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negative wie positive) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen des Gold Future [2.2024]-Rohstoffs. Sollte der Kurs des Gold Future [2.2024]-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Knock-Out-Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Gold Future [2.2024] hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Gold Future [2.2024] am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichem Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,00.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Gold Future [2.2024] zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 10.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

