Aktien Osteuropa Schluss: Uneinheitlich - Budapester Börse klar im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Dienstag erneut uneinheitlich geschlossen. Gewinne in Budapest und Moskau standen Verlusten in Prag und Warschau gegenüber. Allerorten warten Anleger auf die an diesem Mittwoch und Donnerstag anstehenden Zinsentscheidungen wichtiger Notenbanken.

Der tschechische PX schloss mit minus 0,16 Prozent auf 1406,03 Punkte. Belastet wurde der Index vor allem von CEZ . Die Aktien des Stromerzeugers verloren bei höherem Volumen 1,1 Prozent.

Deutlicher nach unten ging es in Warschau. Der polnische Wig-20 verlor 0,85 Prozent auf 2293,66 Punkte. Der breiter gefasste Wig fiel um 0,71 Prozent auf 76 840,65 Punkte. Unter den größeren Verlierern fanden sich die Aktien des Ölkonzerns PKN Orlen mit minus 1,1 Prozent.

Die Aktien der Bank PKO fielen um 0,6 Prozent. Dass die vorgeschlagene Dividendenerhöhung des Finanzinstituts von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt wurde, war laut den Analysten der Erste Group erwartet worden.

Der ungarische Bux -Index legte um 1,21 Prozent auf 59 004,86 Punkte zu. Unter den Schwergewichten verbuchten die Aktien des Ölkonzerns MOL und der Bank OTP Gewinne von jeweils knapp zwei Prozent.

Moderate Gewinne gab es zudem in Moskau. Der RTS-Index beendete den Tag mit plus 0,77 Prozent auf 1056,02 Zähler./mik/ger/APA/ck/ngu