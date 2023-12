THYSSENKRUPP - Aktie im Hamsterrad

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 6,400 € (XETRA)

Best Unlimited Turbo-Optionsschein auf ThyssenKrupp - WKN: SQ3WZG - ISIN: DE000SQ3WZG1 - Kurs: 1,520 € (Société Générale)

Open End Turbo Call Optionsschein auf ThyssenKrupp - WKN: JS6WGW - ISIN: DE000JS6WGW0 - Kurs: 0,610 € (J.P. Morgan)

Der Jahresstart fiel noch sehr positiv aus, in den ersten Januarwochen schoss die Aktie von ThyssenKrupp steil nach oben. Seitdem ist allerdings in der Summe nichts mehr passiert, die Aktie pendelt sich in der Handelsspanne des Januars seitwärts ein. Ein bullischer Ansatz Ende November wurde jetzt wieder abgewürgt, die Aktie kippte an die flach ansteigende Unterkante der Seitwärtsrange zurück. Wie geht es hier weiter?

Im langfristigen Linienchart ist der außergewöhnliche Handel in 2023 gut zu erkennen. Die Volatilität der Aktie ist auf ein Minimum heruntergefahren, die Handelsspanne ist im langjährigen Vergleich extrem verengt. Nach einer solchen Marktphase folgen nicht selten dynamische Bewegungen.

ThyssenKrupp-Aktie Linienchart

Und wieder von vorne?

An der Unterkante der Seitwärtsrange prallt die Aktie heute leicht nach oben hin ab. Antizyklische Rangetrader könnten hier also Einstiegskurse sehen, in einem sehr positiven Szenario folgt ein neuer Anlauf auf die Rangeoberkante. Erste Erholungsziele lägen bei 6,52 - 6,58 und 6,75 - 6,81 EUR, oberhalb davon dann an den Abwärtstrendlinien bei 7,05 und 7,40 EUR.

Absicherungen könnten jetzt eng unterhalb von z.B. 6,21 EUR per Stunden- oder Tagesschlusskurs erfolgen. Rutscht die Aktie unter das Oktobertief zurück, müsste ein Test des Supports bei 5,95 - 6,03 EUR eingeplant werden. Darunter würden größere Verkaufssignale entstehen.

Fazit: Trotz der kurzfristigen Schwäche könnte die Aktie am unteren Ende der Seitwärtsrange jetzt interessant für Antizykliker werden. Long-Spekulationen wären hier sehr spekulativ, da der kurzfristige Trend abwärts gerichtet ist und die Aktie mittelfristig trendlos. Enge Absicherungsmöglichkeiten würden allerdings interessante CRV liefern.

ThyssenKrupp-Aktie Chartanalyse

Auch interessant:

SEASONAL der Woche: WACKER-CHEMIE-Aktie im Fokus!

Die hier vorgestellte Tradingidee lässt sich auch gut mit Hebelzertifikaten umsetzen.

Für das präferierte bullische Szenario bietet sich z.B. die ISIN DE000SQ3WZG1 an mit einem moderaten Hebel von 4,16, KO-Schwelle 4,886 EUR, Basis 4,886 EUR, Laufzeit Open End, Emittent Societe Generale.

Eine spekulativere Variante wäre die ISIN DE000JS6WGW0 mit einem höheren Hebel von 9,59, KO-Schwelle 5,795 EUR, Basis 5,795 EUR, Laufzeit Open End, Emittent JP Morgan.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)