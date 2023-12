USD/JPY: Schlüsselstelle erreicht

Dass immer mehr Anleger wieder in Richtung Japan blicken und dort ihre Gelder investieren, ist unlängst ein bekannter Trend. Die Kursentwicklung aus diesem Jahr zeigt das Paar seit einem Korrekturtief von 127,2150 JPY noch in einem intakten Aufwärtstrend, in dem es gelang an die Vorjahreshochs von 151,9440 JPY und zeitgleich eine mittelfristig entscheiden Höchstmarke aus August 1998 zuzulegen. Genau diese Schlüsselstelle könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch zur Oberseite einen seit nunmehr 1995 im Aufbau befindlichen Boden erfolgreich abschließen und langfristig den Weg für eine Kehrtwende bereiten. Als Belastungsfaktor könnte sich kurzzeitig aber das Doppelhoch um die aktuellen Jahreshochs entpuppen und für eine gesunde Konsolidierung sorgen. Noch allerdings ist der diesjährige Aufwärtstrend vollkommen intakt.

Mittel- bis langfristige Schlüsselstelle

Nach dem fünfwelligen Impuls aus diesem Jahr folgt für gewöhnlich eine dreiwellige Konsolidierung, diese dürfte allerdings erst unterhalb eines Niveaus von 141,6010 JPY ihre Fortsetzung finden und Abschläge auf 139,3880 und darunter sogar 136,2400 JPY hervorrufen. Im Anschluss allerdings sollte ein erneuter Gipfelsturm erfolgen, im Erfolgsfall könnte im Anschluss ein mittelfristiges Kaufsignal mit Zielen bei 160,4000 JPY zustande kommen. Langfristig wären sogar Notierungen um 177,050 JPY zu erwarten. Ein vorzeitiger Ausbruch würde dagegen die genannten Ziele bereits früher aktivieren. Unterhalb von 130,00 JPY und dürfte sich das Chartbild jedoch sichtlich eintrüben, in der Folge könnten Verlust auf 127,2150 und 124,1400 JPY erfolgen.