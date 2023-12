Dow Jones Industrial Average® - Ende gut, alles gut: Neues Allzeithoch!

Gestern haben wir einige Rückfragen zu unserer Auswertung des Dow Jones® erhalten. Deshalb greifen wir den Ball gerne auf und gehen auf die Analyse nochmals im Detail ein. Auf Basis der Daten seit 1915 haben wir sowohl die durchschnittliche Performance als auch die Anzahl der positiven Handelstage pro Jahr ermittelt. Während die Rendite als Maßstab für ein gutes Aktienjahr offensichtlich ist, zeugt auch ein hoher Anteil positiver Handelstage von einem stabilen Aufwärtstrend und einem „stressfreien“ Investmentjahrgang. Im historischen Mittel können Anlegerinnen und Anleger beim Dow Jones® also einen Kursertrag von 6,11 % p.a. erwarten. Dieses Kursplus erzielen die amerikanischen Standardwerte mit Hilfe von im Durchschnitt 133 positiven Handelstagen. Aktuell war die Bilderbuchentwicklung vom November beim Dow Jones® notwendig, um aus dem Jahr 2023 bei den US-Standardwerten doch noch ein Gutes zu machen. Im oberen rechten Quadranten befinden sich alle Jahre seit 1915, die gemessen an beiden Kriterien überdurchschnittlich ausfallen. Wohingegen sich „unten links“ die Jahre abgetragen sind, welche sowohl bei der Performance als auch bei der Anzahl positiver Handelstage enttäuschten. So wie zuletzt 2022 – aber das ist lange Geschichte.

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.