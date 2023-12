EQS-News: YOC und ID5 schließen strategische Partnerschaft für nahtlose Zielgruppenadressierung

EQS-News: YOC AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

YOC und ID5 schließen strategische Partnerschaft für nahtlose Zielgruppenadressierung



BERLIN 14. DEZEMBER 2023 – Das Ad Tech Unternehmen YOC AG, kooperiert mit ID5, dem marktführenden Identity-Anbieter für digitale Werbung, um die Aktivierung von Zielgruppen über verschiedene Browser hinweg zu optimieren. Diese Partnerschaft garantiert die zielgruppenbasierte Auslieferung von Kampagnen in allen Browsern, nachdem Cookies von Drittanbietern nicht mehr verfügbar sind. YOC wählt mit ID5 eine signalunabhängige Identitätslösung, die Werbetreibenden maximale Reichweite bietet, Zielgruppenpräferenzen ohne herkömmliche IDs respektiert und sich problemlos in die VIS.X® Plattform integrieren lässt. Entsprechend der Mission, ein besseres Werbeerlebnis über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu bieten, profitieren Publisher und Werbetreibende gleichermaßen von dieser Lösung. Durch die Kombination der ID5 ID mit Demand-Plattformen und Datenanbietern können Werbetreibende, die mit YOC zusammenarbeiten, fortschrittliche Targeting-Funktionen nutzen. Diese basieren auf angereicherten Nutzerdaten und stellen sicher, dass die Botschaften der Werbetreibenden datenschutzkonform an die richtigen Zielgruppen gerichtet werden. Für Publisher dient die ID5 ID als zuverlässiger und zukunftssicherer Hebel, um das Inventar zu vergrößern, indem es für Käufer besser adressierbar wird. Die Integration der ID5 ID in den programmatischen Publisher-Marktplatz von YOC ermöglicht somit ein robustes und genaues Targeting der Nutzer über alle Geräte und Kanäle hinweg. „Durch den Zusammenschluss von ID5 und YOC werden das YOC-Publisher-Netzwerk und Medieninhaber ideal unterstützt, die Herausforderungen von Browsern ohne Cookies zu meistern,“ sagt Mathieu Roche, ID5 CEO und Co-Founder. "Gemeinsam werden wir eine Zukunft gestalten, in der der Datenschutz an erster Stelle steht und ein besseres Werbeerlebnis für alle Teilnehmer des Werbe-Ökosystems ermöglicht." „In den letzten Wochen haben wir die Identifier-Lösung von ID5 mit unseren starken Publishing Partnern in allen Märkten erfolgreich getestet,“ berichtet Jan Gräwen, CCO der YOC AG. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die adressierbare Reichweite von Audience Targeting in allen relevanten Browsern unmittelbar zu erhöhen, noch bevor Cookies von Drittanbietern abgeschaltet werden." Die Kombination der zukunftsweisenden Technologie von ID5 und YOC stärkt das Werbe-Ökosystem inmitten einer sich schnell entwickelnden Datenschutzlandschaft und der allmählichen Abschaffung von Drittanbieter-Cookies. Durch die Adressierung der Bedürfnisse von Publishern und Werbetreibenden fördern ID5 und YOC eine sichere Lösung für ein personalisiertes Werbeerlebnis auf allen Geräten. Diese Partnerschaft unterstreicht den Wert von Lösungen, die bei Branchenvertretern und Endnutzern gleichermaßen Anklang finden. Über ID5 ID5 wurde gegründet, um Online-Werbung für Verbraucher, Medieninhaber und Werbetreibende zu verbessern, mit dem letztendlichen Ziel, Publishern zu helfen, nachhaltige Einnahmen zu erzielen. ID5 bietet dem Werbe-Ökosystem eine transparente, skalierbare und datenschutzkonforme Identitätsinfrastruktur. Die Lösungen von ID5 ermöglichen die Erkennung von Nutzern über alle Medien und Geräte hinweg und machen sie über alle digitalen Werbekanäle hinweg ansprechbar. Dies ermöglicht es Medieninhabern, ihr Publikum besser zu monetarisieren, Werbetreibenden, effektive und messbare Kampagnen durchzuführen, und Plattformen, den Wert von Daten und Inventar für ihre Kunden zu maximieren. ID5 wurde 2017 von erfahrenen Ad-Tech-Experten gegründet und betreut Kunden auf der ganzen Welt. Über YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X® ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X® und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Bekanntheit ihrer Marke in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X®. Das Unternehmen ist als Pionier des Mobile Advertising seit 2001 auf dem Markt und ist seit 2009 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Weitere Informationen zur YOC-Gruppe und unseren Produkten finden Sie unter yoc.com. Kontakt YOC AG

