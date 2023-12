BVB Aktie im Minus – Champions-League-Achtelfinale ausgelost

Nach dem jüngsten Unentschieden in der Fußball-Bundesliga strafen Anleger die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA zu Wochenbeginn zunächst ab. Mit einem Stand von 3,64 Euro je Anteilsschein notiert ein Minus von rund 0,55 Prozent auf der Kurstafel.

Neben der sportlichen Entwicklung dürfte das Achtelfinale in der „Königsklasse“ für Gesprächsstoff sorgen.

Bemerkenswert bleibt zudem, dass die Aktie angesichts bestehender Zinssenkungsfantasien dies- und jenseits des Atlantiks weniger hat profitieren können.

Borussia Dortmund rangiert weiter auf Platz 5 in der Fußball-Bundesliga

Mit 26 Zählern rangiert die Mannschaft von Borussia Dortmund in der höchsten deutschen Spielklasse derzeit auf Rang fünf, was einer Qualifikation zur Europa-League entspricht und damit nicht für die Champions-League-Gruppenphase reichen würde. Das Erreichen der „Königsklasse“ gilt insbesondere als finanziell lukrativ. Mehr als 15,6 Millionen Euro bekamen die Clubs allein für die Teilnahme an der Gruppenphase 2023/2024, was damit einen nicht unbedeutenden Anreiz darstellt. Pro Sieg und Remis bzw. bei einem Weiterkommen in die jeweiligen KO-Phase erhöhen sich die Prämien weiter.

Als Gruppenerster der Gruppe F trifft der BVB nun neuesten Meldungen nach auf den PSV Eindhoven. Das Hinspiel soll Mitte Februar 2024 stattfinden.