Auf der Rekordjagd des Dax scheint zunächst das Pulver verschossen zu sein. Zum Wochenstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen Rückgang um 0,1 Prozent auf 16.737 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen 0,4 Prozent tiefer erwartet.

Seine Jahresendrally hatte den Dax vom Oktober-Tief bis zum vergangenen Donnerstag um gut 16 Prozent nach oben auf 17.003 Punkte getrieben. Dann hatte sich der Wind gedreht. Die Anleger haben daran zu knabbern, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen trotz deutlich gesunkener Inflation gedämpft hatte.

Zeitweise war der Dax bis auf 16.670 Punkte nach unten gerauscht. Das Vorwochentief bleibt erste Orientierungsmarke nach unten. Danach folgt das Ausbruchsniveau am alten Rekordhoch vom Sommer bei 16.528 Punkten. Am Montag treten einige Indexveränderungen in Kraft, allerdings allesamt in den Indizes unterhalb des Dax.

US-Aktienmarkt am Freitag träge

Der Dow Jones Industrial ist am Freitag kurz vor Börsenschluss erstmals über die Marke von 37.300 Punkten gesprungen. Der Schritt war zwar nur klein, dennoch gelang es dem bekanntesten Wall-Street-Index dadurch, seinen am Mittwoch gestarteten Rekordlauf fortzusetzen. Die Stimmung der Anleger blieb jedoch verhalten, nachdem der Präsident der New Yorker Notenbank, John Williams, im Fernsehen die Erwartungen an deutliche Zinssenkungen in den USA im kommenden Jahr dämpfte. Zudem gingen von den Konjunkturdaten gemischte Signale aus, was die Hoffnung auf Zinssenkungen angeht.

Mit einem Plus von 0,15 Prozent auf 37.305 Zähler ging der Dow aus dem Tag. Im Wochenverlauf bedeutet dies ein Plus von knapp drei Prozent. Seit seinem Zwischentief im Oktober summiert sich sein Gewinn auf inzwischen gut 15 Prozent. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag fast unverändert mit minus 0,01 Prozent auf 4.719 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 gewann indes ein halbes Prozent auf 16.623 Zähler. Sein Wochenplus beträgt damit fast dreieinhalb Prozent. Sein Rekordhoch hat er allerdings noch nicht ganz erreicht. Es fehlen aber inzwischen weniger als 150 Punkte.

Index Punktestand Veränderung (in Prozent) XDax 16.737 -0,10 EuroStoxx 50 4.549 +0,23 Stoxx50 4.071 -0,03 Dow Jones 37.305 +0,15 S&P 500 4.719 -0,01 Nasdaq 100 16.623 +0,52

Vorgaben aus Asien negativ

Ein Dämpfer für die Hoffnung auf eine zeitnahe Leitzinssenkung in den USA hat die Börsen Asiens am Montag überwiegend belastet. John Williams, einflussreicher Chef der regionalen Notenbank von New York, hatte vor dem Wochenende im US-Sender CNBC die Markterwartungen gedämpft, dass die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr ihre Leitzinsen deutlich reduzieren wird. "Wir reden im Moment nicht wirklich über Zinssenkungen", sagte Williams. Es sei "verfrüht", über eine Zinssenkung im März nachzudenken. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen büßte zuletzt 0,4 Prozent ein, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 1,2 Prozent fiel. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 0,6 Prozent tiefer. Gewinne gab es hingegen in Südkorea.

Devisen

Währungspaar Kurs Veränderung (in Prozent) Euro in Dollar 1,0913 +0,18 Dollar in Yen 142,16 -0,16 Euro in Yen 155,14 +0,12

Rohöl

Sorte Preis (in Dollar je Barrel) Veränderung (in Dollar) Brent 76,94 +0,39 WTI 71,85 +0,42

Umstufungen von Aktien

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 439 (428) EUR - 'OVERWEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 440 (435) EUR - 'BUY'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 120 (130) EUR - 'BUY'

UBS HEBT DEUTSCHE BÖRSE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 210 (185) EUR

WDH/UBS HEBT ZIEL FÜR BOEING AUF 315 (275) USD - 'BUY'

JEFFERIES HEBT EQUIFAX AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 315 (200) USD

JEFFERIES HEBT ENTAIN AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1215 (890) PENCE

UBS SENKT BERKELEY GROUP AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 5100 (4580) PENCE

Terminvorschau Unternehmen

07:00 Uhr: Ceconomy, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 Uhr: Thyssenkrupp Nucera, Q4-Zahlen

Börsengang Rigsave S.p.A im Börsensegment Scale

Terminvorschau Konjunktur

08:00 Uhr: Baugenehmigungen Deutschland Oktober 2023

08:00 Uhr: Empfänger- und Empfängerinnen von Asylbewerberleistungen, Stichtag 31.12.2022

10:00 Uhr: ifo-Geschäftsklima 12/23

12:00 Uhr: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht

16:00 Uhr: NAHB-Index (USA) 12/2023 (mit Material von dpa-AFX)