Nach dem positiven Wochenstart geht die Erholung des Dax am Dienstag wohl noch etwas weiter: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisiert ihn eine Stunde vor der Börseneröffnung ein halbes Prozent höher auf 17.956 Punkte.

Nach drei schwachen Wochen hat sich der Dax im Bereich seiner 50-Tage-Durchschnittslinie zunächst gefangen. Von seinem Anfang des Monats erreichten Rekordhoch bei 18 567 Punkten ist er aber ein gutes Stück entfernt.

Für recht gute Stimmung sorgt nun zunächst SAP mit den Geschäftszahlen. Analysten äußerten sich in ersten Reaktionen ziemlich positiv. Die Walldorfer hätten die recht hoch angesetzte Hürde zum Jahresauftakt genommen, kommentierte etwa Experte Michael Briest von der Schweizer Großbank UBS. Weiter anziehende Wachstumsdynamik des Cloudgeschäfts, unerwartet guter Finanzmittelfluss (Free Cashflow) und bestätigte Konzernziele überlagerten die kleine Ergebnisenttäuschung merklich, so Charles Brennan von der Investmentbank Jefferies.

SAP-Aktien hatten von ihrem Rekordhoch Ende März zuletzt um über elf Prozent korrigiert. Vorbörslich knüpften sie nun an den Stabilisierungsversuch vom Vortag an.

Auch Aktien von Delivery Hero sind für Anleger einen Blick wert. UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb bezeichnete den Essenslieferanten in einer aktuellen Studie als „Top E-Food Pick“, also als erste Wahl unter den Internetwerten beim Thema Essen. Sein ohnehin deutlich über dem aktuellen Xetra-Niveau von rund 28 Euro liegendes Kursziel stockte er noch einnmal deutlich auf 48 Euro auf. Barnet-Lamb traut dem Unternehmen im laufenden Jahr das Triple aus Wachstum, Gewinn und positivem Barmittelzufluss zu.

Erholung an der Wall Street

Die Anleger an den New Yorker Börsen sind am Montag vor den demnächst erwarteten Quartalszahlen großer Technologieriesen wieder mutiger geworden. „Die Beruhigung im Nahost-Konflikt spiegelt sich auch an den internationalen Finanzmärkten wider“, begründete Marktbeobachter Andreas Lipkow die wieder etwas bessere Stimmungslage nach einem bislang schwachen April. Zu Beginn war die Kauflaune zwar noch verhalten, doch im Verlauf kam etwas mehr Schwung in die Kurse.

Überwiegend Gewinne in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend Kursgewinne verzeichnet. Bereits in den USA am Vorabend waren Technologiewerte besonders stark gefragt. Der Rückenwind aus den USA wirkte auch in Asien positiv.

Anleihe Punkte Veränderung Nikkei 225 37.524 +0,23 Prozent Hang Seng 16.817 +1,85 Prozent CSI 300 3.509 -0,60 Prozent

Renten

Anleihenindex Punkte Veränderung Bund-Future 131,21 +0,01 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,485 -0,24 Prozent 10-jährige US-Anleihen 4,616 -0,15 Prozent

Devisen: Euro notiert stabil über 1,06 US-Dollar

Im Tagesverlauf stehen in vielen Ländern die Konjunkturindikatoren von S&P Global auf dem Plan. Die Kennzahlen haben sich in den vergangenen Monaten verbessert, allerdings ausgehend von niedrigem Niveau. Diese Entwicklung sollte sich fortsetzen, erwarten Analysten.

An der Erwartung einer ersten Zinssenkung der EZB im Juni hat sich bis zuletzt nichts geändert. Weil die US-Notenbank Fed zurzeit keine Anstalten macht, ihre straffe Geldpolitik bald zu lockern, steht der Euro seit längerem unter Druck. Aktuell notiert er zum Dollar nur leicht über dem niedrigsten Stand seit November.

Währungspaar Kurs Veränderung EUR / USD 1,0653 -0,01 Prozent USD / JPY 154,78 -0,05 Prozent EUR / JPY 164,88 -0,06 Prozent

Ölpreise legen leicht zu

Nach wie vor zeigen sich die Erdölpreise relativ unbeeindruckt von den aktuellen Ereignissen im Nahen Osten. Zwar liegen die Preise deutlich höher als noch zu Jahresbeginn. Auf die zuletzt hohen Spannungen zwischen Israel und dem Iran haben sie aber nur zeitweise mit steigenden Risikoaufschlägen reagiert. Aus dem Nahen Osten kommt ein erheblicher Teil des weltweiten Ölangebots.

Zuletzt sind die Rohölpreise sogar tendenziell gefallen. Ein Belastungsfaktor ist der starke Dollar, der von der soliden US-Konjunktur profitiert. Hinzu kommt die Erwartung, dass die amerikanische Notenbank Fed ihre straffe Geldpolitik so bald nicht lockern dürfte. Hintergrund ist die hartnäckige Inflation in den USA. Ein starker Dollar spricht wegen Wechselkurseffekten für eine geringere Ölnachfrage.

Sorte Kurs Veränderung Brent 87,45 USD +0,45 USD WTI 82,34 USD +0,44 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 14 (13,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS AUF 290 (350) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR STEICO AUF 36 (35) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 45 (46) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 61,20 (61,60) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR PVA TEPLA AUF 25 (24) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 110 (105) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SMA SOLAR AUF 51 (60) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VERBIO AUF 38 (44) EUR - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 48 (40) EUR - 'BUY'

- UBS NENNT DELIVERY HERO 'TOP EFOOD PICK'

- WDH/BAADER BANK HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 85 (80) EUR - 'ADD'

- WDH/BAADER BANK SENKT BRENNTAG AUF 'ADD' (BUY) - ZIEL 85 (99) EUR

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 21 (20) CHF - 'UNDERWEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SARTORIUS STEDIM BIOTECH AUF 200(250)EUR 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT STMICRO AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 49 (53) EUR

- BERENBERG SENKT LEARNING TECHNOLOGIES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 90 (120) PENCE

- BERENBERG STARTET INTERPARFUMS MIT 'BUY' - ZIEL 62 EUR

- GOLDMAN HEBT LEGRAND AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 112 (101) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EASYJET AUF 670 (620) PENCE - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT RECKITT AUF 'HOLD' (UNDERPERFORM) - ZIEL 4400 (4100) PENCE

- JPMORGAN NIMMT RENTOKIL INITIAL MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 500 PENCE

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 32,70 (33) CHF - 'BUY'

- MORGAN STANLEY HEBT GALP ENERGIA AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 19 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 28 (29) CHF - 'OUTPERFORM'

- WDH/BAADER BANK HEBT MEYER BURGER AUF 'BUY' (REDUCE) - ZIEL 0,02 (0,18) CHF

Termine Unternehmen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

07:30 NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

08:00 DEU: OHB, Jahreszahlen (detailliert) und Geschäftsbericht

08:00 FIN: Finnair, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Ferrexpo, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Associated British Foods, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q1-Umsatz

10:00 FRA: L' Oréal, Hauptversammlung

10:00 DEU: Nordex, Hauptversammlung

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk, Stuttgart

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q1-Zahlen

12:45 USA: Philip Morris International, Q1-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q1-Zahlen

14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung

14:00 FRA: AXA, Hauptversammlung

17:45 CHE: Temenos Group, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Kering, Q1-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q1-Zahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse Q1-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

NLD: Randstad, Q1-Zahlen

USA: JetBlue, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen

USA: UPS, Q1-Zahlen

USA: Spotify, Q1-Zahlen

USA: General Electric, Q1-Zahlen

USA: Kimberly-Clark, Q1-Zahlen

USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 4/24

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Frühindikator für den Außenhandel (Exporte in Nicht-EU-Staaten, vorläufige Ergebnisse) 3/24

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung)

09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 3/24

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung)

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/24 (1. Veröffentlichung)

16:00 USA: Neubauverkäufe 3/24

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 4/24

Redaktion onvista/dpa-AFX