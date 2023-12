EQS-Adhoc: Österreichische Post AG: Aufsichtsrat beschließt neuen Vorstandsvorsitzenden

EQS-Ad-hoc: Österreichische Post AG / Schlagwort(e): Personalie

Österreichische Post AG: Aufsichtsrat beschließt neuen Vorstandsvorsitzenden



18.12.2023 / 11:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Österreichische Post: Aufsichtsrat beschlieSSt neuen Vorstandsvorsitzenden Walter Oblin wird Generaldirektor der Österreichischen PosT





Der Aufsichtsrat der Österreichischen Post AG hat in seiner heutigen Sitzung Walter Oblin zum Vorstandsvorsitzenden und Generaldirektor der Österreichischen Post AG bestellt. Die Bestellung erfolgt zum 1. Oktober 2024.



Walter Oblin ist seit 1. Oktober 2009 im Unternehmen und seit 1. Juli 2012 Finanzvorstand der Österreichischen Post. Mit 1. Jänner 2019 wurde er zum Generaldirektor-Stellvertreter ernannt und übernahm zusätzlich zu seiner Tätigkeit als Finanzvorstand auch die Ergebnisverantwortung für die Division Brief & Werbepost. Bis zur Übernahme der Position des Vorstandsvorsitzenden wird Walter Oblin seine aktuelle Funktion als Vorstand für Brief und Finanzen innehaben.







Wien, am 18. Dezember 2023





RückfragehinweisE:

Österreichische Post AG

Ingeborg Gratzer

Leitung Presse & Interne Kommunikation

Tel.: +43 (0) 57767-32010

presse@post.at

Österreichische Post AG

Harald Hagenauer

Leitung Investor Relations, Konzernrevision & Compliance

Tel.: +43 (0) 57767-30400

Ende der Insiderinformation

18.12.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com