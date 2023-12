EQS-News: Marinomed Biotech AG prüft strategische Optionen für ihr Carragelose-Portfolio

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Marinomed Biotech AG prüft strategische Optionen für ihr Carragelose-Portfolio



18.12.2023 / 08:33 CET/CEST

Marinomed Biotech AG prüft strategische Optionen für ihr Carragelose-Portfolio Marinomed prüft strategische Optionen für das Carragelose-Geschäft und engagiert einen Berater, um potenzielle Partner anzusprechen

Änderung der gesetzlichen Bestimmungen für Medizinprodukte schafft ein günstiges Marktumfeld für das Carragelose-Produktportfolio

Marinomed wird sich auf die Kernkompetenzen in Forschung und Entwicklung sowie die Generierung von geistigem Eigentum (IP) konzentrieren Korneuburg, Österreich, 18. Dezember 2023 – Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) prüft strategische Optionen für ihr Carragelose-Geschäft und hat in diesem Zusammenhang einen externen Berater mandatiert. Ein strukturierter Prozess wurde gestartet, in dem Marinomed und der Berater mit potenziellen Partnern in Kontakt treten werden. Diese Initiative trifft auf ein attraktives Marktumfeld für Medizinprodukte, die den Anforderungen der neuen EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) entsprechen. Im Mai 2024 endet eine wichtige Übergangsfrist, welche die Anforderungen für Medizinprodukte deutlich verschärft. Produkte, die diese Anforderungen nicht erfüllen, verlieren ihr Zertifikat und dürfen nicht mehr vermarktet werden. Carragelose-Produkte erfüllen alle notwendigen Voraussetzungen für die MDR und werden von umfangreichen klinischen Daten gestützt, darunter 12 internationale klinische Studien mit mehr als 1000 Patienten. Carragelose ist ein einzigartiger, patentgeschützter, breit wirksamer virusblockierender Wirkstoff und wird derzeit in einem Produktportfolio zur Prophylaxe und Behandlung viraler Atemwegsinfektionen vermarktet. Aktuelle klinische Daten unterstützen auch die Erweiterung des Einsatzes von Carragelose im Bereich Allergie und Augengesundheit, während das Potenzial weiterer Anwendungen noch nicht vollständig ausgeschöpft ist. „Wir haben unsere Carragelose von der Idee bis zu einem weltweit erfolgreich vermarkteten Produktportfolio entwickelt. Heute überlassen wir regulatorische und marketingbezogene Aktivitäten größtenteils unseren etablierten Partnern, wobei Marinomed sie in wissenschaftlichen Fragen und Patentangelegenheiten unterstützt. Vor diesem Hintergrund bewerten wir diesen Geschäftszweig kontinuierlich, um das beste zukünftige Wachstum zu ermöglichen. Dazu zählen strategische Partnerschaften sowie Überlegungen, das Portfolio an einen Partner zu übertragen, der seinen Wert weiter maximieren kann“, kommentiert Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. „Da unsere Kernkompetenzen in der Generierung von geistigem Eigentum liegen, möchten wir unsere Aktivitäten im Bereich der Marinosolv-Plattform weiter intensivieren. Unser voller Fokus liegt dabei auf unseren führenden Produktkandidaten Budesolv und Tacrosolv sowie auf zukünftigen innovativen Arzneimitteln. Dies entspricht auch unserer Strategie, Therapien für Krankheiten mit einem hohen ungedeckten medizinischen Bedarf zu entwickeln.“ „Produkte, die die MDR-Anforderungen erfüllen, stoßen bei Unternehmen mit Fokus auf OTC-Produkte auf großes Interesse. Carragelose-Produkte sind MDR-fit, was unterstreicht, dass der Zeitpunkt für den Beginn eines strukturierten Prozesses richtig gewählt ist. Ein Ergebnis könnte dabei sein, dass sich dadurch auch unsere finanzielle Stabilität und Flexibilität verbessert. Gleichzeitig sind wir auf einem guten Weg, die Strukturierung der Verbindlichkeiten bei der EIB neu zu verhandeln. Unser Ziel, 2024 profitabel zu werden, hat für uns unverändert oberste Priorität“, fügt Pascal Schmidt, CFO von Marinomed, hinzu. Marinomed lädt für den 18. Dezember um 14:00 Uhr (MEZ) zu einer Telefonkonferenz mit Q&A-Session ein. Durch die Konferenz werden Andreas Grassauer, CEO, Eva Prieschl-Grassauer, CSO, und Pascal Schmidt, CFO, führen. Um sich anzumelden, folgen Sie bitte diesem Link: https://www.c-meeting.com/web3/meetingRegistration/q1m0fKMJc4zs80rHZGTrAw/3DQVEEWL8KF8KV Nach erfolgter Anmeldung (siehe oben) verwenden Sie bitte die Informationen in der Bestätigungs-E-Mail, um einfach und schnell auf die Konferenz zuzugreifen. Wir empfehlen, sich einige Minuten vor Beginn der Konferenz anzuschließen. Über Carragelose®: Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virusblockierenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schutzschicht auf der Schleimhaut bildet, die Viren daran hindert, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben bestätigt, dass Carragelose® auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann.[1],[2] Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose® und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen. Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com. Rückfragehinweis Marinomed Biotech AG

